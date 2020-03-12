Тіло зниклої пенсіонерки з Тернопільщини знайшли в річці Збруч

До працівників Борщівського відділення поліції звернулася жителька Скали-Подільської. Жінка попросила правоохоронців розшукати свою 86-річну матір, яка 10 березня вийшла з дому та не повернулася.

У ході розшукових заходів поліцейські виявили тіло пенсіонерки в річці Збруч, неподалік населеного пункту.

Під час огляду трупа слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи.

Триває слідство.



