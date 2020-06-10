Як покарав за прогулянку по набережній Тернопільського ставу під час карантину тернопільський апеляційний суд

9 червня 2020 року суддя Тернопільського апеляційного суду розглянув апеляційну скаргу захисника Володимира Ц. на постанову Тернопільського міськрайонного суду від 5 травня 2020 року .

Даною постановою Володимира Ц. визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення за ст. 44-3 КупАП (порушення правил щодо карантину людей) та накладено 17 тис. грн штрафу.

Санкція статті тягне за собою накладання штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (т.б. від 17 до 34 тис. грн) до і на посадових осіб – від двох до десяти тисяч (від 34 до 170 тис. грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, – повідомляє прес-служба Тернопільського апеляційного суду.

Не погодившись із таким судовим рішенням, захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу та просив постанову місцевого суду скасувати і закрити провадження по справі. Оскільки вважає призначене покарання занадто суворим і таким, що не відповідає тяжкості вчиненого правопорушення.

У судовому засіданні обвинувачений Володимир Ц. підтвердив, що дійсно у другій половині дня 9 квітня 2020 року на березі Тернопільського ставу зупинився привітатись із двома знайомими. Хоча Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р № 211, зі змінами від 2 квітня 2020 р., відвідування прибережною зоною з 6 квітня 2020 року було заборонено.

Таким чином, висновки суду першої інстанції щодо доведеності вини Володимира Ц. є обґрунтованими.

Разом із тим, вирішуючи питання про накладення адміністративного стягнення, суддя Тернопільського апеляційного суду звернув увагу, що обвинувачений раніше до адміністративної відповідальності не притягувався, умови карантину порушив вперше та шкідливих наслідків іншим особам не завдав. За таких обстави, апеляційну скаргу захисника обвинуваченого слід задовольнити частково, Володимира Ц. звільнити від адміністративної відповідальності за малозначністю вчиненого адміністративного правопорушення, обмежившись усним зауваженням.