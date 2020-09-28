Рекуператоры воздуха: какая необходимость покупать такое оборудование в дом

Достаточно много информации в интернете о том, что рекуператоры воздуха – это система приточно-вытяжной вентиляции. Надо отметить, что это слишком обобщенное определение.

Технически точно будет говорить, что рекуператор – это устройство, которое встраивается в систему вентиляции и призвано обеспечить вторичный теплообмен. Иначе говоря, основное назначение рекуператора заключается в возврате тепла. Существует значительное разнообразие моделей. Рекуператоры воздуха широко представлены на ресурсе sp-climate.com/catalog/rekuperatsionnye-sistemy.html компании “СП-Климат”, на котором также можно получить профессиональную консультацию. Тем не менее прежде, чем принять решение – немного технической информации.

Принцип действия

Основным элементом рекуператора является теплообменник. Непосредственно в нем происходит ротация воздуха по параллельным защищенным воздуховодам и передача тепла от выходящего воздушного потока к входящему. Именно так рекуператор не просто сохраняет тепло в помещении, но еще и наращивает его. Согласно техническим характеристикам это оборудование может возвращать две трети вторичного тепла.

Есть хорошее сравнение этого процесса с тем, как люди в холодную погоду, обмотавшись шарфом, вдыхают прохладу, которая частично согрета их собственным выдыхаемым воздухом.

Основные виды

Технологически различают два основных вида данного оборудования.

Пластинчатые рекуператоры имеют в своей основе статичную систему своеобразных тоннелей, сформированных множеством пластин. Вдоль них проходит воздухо – и теплообмен.

Роторные рекуператоры, названы так из-за вращающегося теплообменника.

Для верного выбора оборудования необходимо знать показатели производительности, материал теплообменника, диаметр и площадь помещения, в которой планируется установка устройства. В интернет-магазине компании “СП-Климат” представлены профессиональные практические рекомендации.

Дополнительные опции

Рекуператоры, рассчитанные для применения в бытовых жилых помещениях имеют дополнительные сервисные опции, которые значительно улучшают климатические характеристика пространства.

Фильтрация воздуха. Одно из самых главных дополнений к основному функционалу – наличие воздушных фильтров, которые в зависимости от модели оборудования могут обеспечивать уровень очистки воздуха до стандартов медицинского качества.

Одно из самых главных дополнений к основному функционалу – наличие воздушных фильтров, которые в зависимости от модели оборудования могут обеспечивать уровень очистки воздуха до стандартов медицинского качества. Пульт управления. Многие модели имеют стационарный пульт управления. Последние поддерживают Bluetooth и имеют ОС для iOS, Android.

Непосредственный монтаж достаточно прост и занимает немногим более часа, при работе профессиональных монтажников. Поэтому, если вашему дому нужен комфорт и чистый воздух, думается, что стоит покупать такое оборудование.