Костюмы Норфин

Костюмы бренда Норфин уже более 10 лет радуют своих клиентов костюмами, обувью и аксессуарами для рыбалки и активного отдыха. Такая одежда позволяет проводить время на природе независимо от погодных условий. Компания представляет свою коллекцию для летнего туризма. На зимний период в магазинах для рыбалки можно найти одежду для женщин и подростков. Вся семья сможет купить для себя подходящую одежду и проводить время на свежем воздухе в любую погоду. Ассортимент одежды есть на сайте norfin.com.ua.

Женская коллекция

Являет собой комфортную и функциональную одежду, которая не только защищает от погодных факторов, но и выглядит красиво. Каждый элемент разработан для подчеркивания женской фигуры.

Это направление включает мультифункциональные костюмы, которые предназначаются для рыбалки в зимнюю пору и для обычного отдыха на природе. Костюмы состоят из ткани, которая хорошо пропускает воздух и содержит утеплитель высокого качества. Это обеспечивает комфортное состояние даже при очень низких температурах.

Для женщин предусмотрена флисовая куртка, которая выглядит женственно, не прибавляет дополнительной тяжести, но отлично согревает в холодную пору. Высокого качество флиса позволяет чувствовать себя комфортно в любое время года.

Представлено также термобелье для женщин. Материал из которого оно изготовлено, пригодно для любой активности. Он гипоаллергенный и имеет специальные швы, которые обеспечивают комфорт. Белье идеально прилегает к телу, создает комфорт и предотвращает натирания, не вызывает раздражения. Имеет высокую степень эластичности.

Еще один вид белья – из флиса. Это мягкий и приятный материал, который не вызывает неприятных ощущений, обеспечивает комфорт. Имеет дышащую структуру, пропускает воздух и влагу. Таким образом, тело всегда будет в тепле.

Одежда для подростков выполнена под особенности их тела. Отлично защищает от холода и ветра. Имеет влагоустойчивое покрытие, поэтому ребенок всегда будет ощущать себя сухо и комфортно. Активный отдых будет максимально полезным с такой одеждой. Костюмы выдерживают низкую температуру, сохраняя тело в тепле. Родители могут не переживать, что их дети заболеют, ведь одежда рассчитана на любые погодные условия.

Также, есть и модели термобелья, которые дополнительно смогут обеспечить сохранение тепла для подростка. Получайте удовольствие от активного отдыха на природе, с одеждой нового поколения.