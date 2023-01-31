Робота в Тернополі від Jooble: актуальні вакансії та вимоги роботодавців

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Проект є міжнародним порталом пошуку роботи. Щодня порталом користуються у 69 країнах світу, де потенційні працівники та роботодавці оцінюють один одного та починають взаємодіяти. Можливо, саме тут вдасться знайти роботу своєї мрії та втілити усі бажання в реальність. Представники компанії щодня працюють над тим, щоб процес працевлаштування відрізнявся максимальною простотою та вигодою.

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Формат роботи може бути різним, адже останнім часом з’являється багато вакансій, де можна працювати в режимі онлайн із дому чи будь-якого іншого місця. Окремо виділяють вакансії за кордоном або такі, коли надається тимчасове житло для проживання. Середня зарплата складає 15000 гривень, чого цілком достатньо для комфортного проживання згідно з останніми соціальними опитуваннями.

Вакансії можуть бути з різною зайнятістю, звідси формується плата. Є вакансії без досвіду, формат підробітку, а також позмінна робота. Потенційний претендент може створити власний профіль і чекати на пропозиції від роботодавців, або відгукуватися на вакансії, представляючи себе у певному світлі. Залишається лише правильно сформувати резюме, враховую власні переваги.

Переваги та перспективи порталу Jooble

Проект розроблявся для об’єднання підприємств, приватних підприємців та тих, хто має певні навички та спеціалізацію. Зручність інтерфейсу дозволяє автоматизувати багато процесів, а також за лічені хвилини знайти необхідний набір інформації. Наявність мобільної версії дозволяє завжди бути в курсі всіх подій і моментально реагувати на будь-які зміни.

На сайті зібрано 140 000 вакансій з усього світу. Використовується велика кількість джерел інформації, щоб скомпонувати всі пропозиції та додатково їх поділити на категорії. Глобальними партнерами проєкту є компанії LinkedIn та Google.