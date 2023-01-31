Знову горе. У військовому шпиталі помер Павло Теслюк з Чортківщини

На жаль, в Чортківщину продовжують надходити сумні звістки. Про це повідомляють у військовій адміністрації.

28 січня у військовому шпиталі м.Дніпро помер наш земляк – Павло ТЕСЛЮК, 1967 року народження.

Сьогодні, 31 січня, тіло загиблого зустрічатимуть у Соборі Верховних Апостолів Петра і Павла о 12 годині.

Чин похорону відбудеться 1 лютого 2023 року о 12.00 год. в селі Нагірянка.

Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним, близьким і друзям загиблого.

Вічна слава і пам’ять Захиснику незалежності України!🇺🇦🇺🇦🇺🇦