Знову горе. У військовому шпиталі помер Павло Теслюк з Чортківщини
На жаль, в Чортківщину продовжують надходити сумні звістки. Про це повідомляють у військовій адміністрації.
28 січня у військовому шпиталі м.Дніпро помер наш земляк – Павло ТЕСЛЮК, 1967 року народження.
Сьогодні, 31 січня, тіло загиблого зустрічатимуть у Соборі Верховних Апостолів Петра і Павла о 12 годині.
Чин похорону відбудеться 1 лютого 2023 року о 12.00 год. в селі Нагірянка.
Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним, близьким і друзям загиблого.
Вічна слава і пам’ять Захиснику незалежності України!🇺🇦🇺🇦🇺🇦