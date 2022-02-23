Ротавірус на прізвисько «кишковий грип». Як уберегти дитину від такої компанії?

Ротавірусна інфекція – інфекційне захворювання, яке проявляється поєднанням кишкового та респіраторного синдрому. Викликається ця інфекція ротавірусом із сімейства реовірусів. Найчастіше ротавірусна інфекція зустрічається у дітей, зараженню особливо схильні діти від 6 місяців до 5 років.

Сезонність цієї інфекції зимово-весняний період, але спорадичні спалахи реєструються протягом усього року. Для цієї інфекції характерна висока контагіозність.

Ротавірус також переслідує нас на морських курортах. Готелі, басейни та інші місця скупчення людей – середовище, яке сприяє його швидкому розповсюдженню.

Симптомами ротавірусу частіше бувають:

лихоманка;

інтоксикація;

абдомінальний біль;

діарея;

респіраторні прояви.

Особливо небезпечна недуга для дітей молодшого віку, так як у них часто розвиваються ускладнення у вигляді зневоднення, серцево-судинної та ниркової недостатності, найчастішим ускладненням після перенесеної інфекції є дисбактеріоз кишечника, гастрит, ентероколіт.

При ротавірусній інфекції важлива рання діагностика та своєчасно розпочата терапія – етіотропне, патогенетичне, симптоматичне лікування.

Профілактика ротавірусної інфекції включає:

дотримання правил особистої гігієни;

раннє виявлення та ізоляція хворого;

заходи у осередку інфекції.

Ще один превентивний захід – вакцинація проти ротавірусної інфекції.

Вакцинацію від ротавірусної інфекції можна розпочинати дітям з 6-тижневого віку. Першу вакцину дитина має отримати у віці від 6 тижнів до 3 місяців. Вакцинація проводиться триразово, з інтервалом 1 місяць. Якщо з якихось причин інтервали між вакцинаціями збільшуються, то останню, третю вакцинацію бажано провести пізніше 8-місячного віку.

Перед вакцинацією лікар-педіатр проводить обов’язковий профілактичний огляд дитини.

Записатись на консультацію лікаря та на проведення вакцинації можна за номерами 068 752 52 52 та 0352 52 52 52.