Ротавірус на прізвисько «кишковий грип». Як уберегти дитину від такої компанії?
Ротавірусна інфекція – інфекційне захворювання, яке проявляється поєднанням кишкового та респіраторного синдрому. Викликається ця інфекція ротавірусом із сімейства реовірусів. Найчастіше ротавірусна інфекція зустрічається у дітей, зараженню особливо схильні діти від 6 місяців до 5 років.
Сезонність цієї інфекції зимово-весняний період, але спорадичні спалахи реєструються протягом усього року. Для цієї інфекції характерна висока контагіозність.
Ротавірус також переслідує нас на морських курортах. Готелі, басейни та інші місця скупчення людей – середовище, яке сприяє його швидкому розповсюдженню.
Симптомами ротавірусу частіше бувають:
- лихоманка;
- інтоксикація;
- абдомінальний біль;
- діарея;
- респіраторні прояви.
Особливо небезпечна недуга для дітей молодшого віку, так як у них часто розвиваються ускладнення у вигляді зневоднення, серцево-судинної та ниркової недостатності, найчастішим ускладненням після перенесеної інфекції є дисбактеріоз кишечника, гастрит, ентероколіт.
При ротавірусній інфекції важлива рання діагностика та своєчасно розпочата терапія – етіотропне, патогенетичне, симптоматичне лікування.
Профілактика ротавірусної інфекції включає:
- дотримання правил особистої гігієни;
- раннє виявлення та ізоляція хворого;
- заходи у осередку інфекції.
Ще один превентивний захід – вакцинація проти ротавірусної інфекції.
Вакцинацію від ротавірусної інфекції можна розпочинати дітям з 6-тижневого віку. Першу вакцину дитина має отримати у віці від 6 тижнів до 3 місяців. Вакцинація проводиться триразово, з інтервалом 1 місяць. Якщо з якихось причин інтервали між вакцинаціями збільшуються, то останню, третю вакцинацію бажано провести пізніше 8-місячного віку.
Перед вакцинацією лікар-педіатр проводить обов’язковий профілактичний огляд дитини.
Записатись на консультацію лікаря та на проведення вакцинації можна за номерами 068 752 52 52 та 0352 52 52 52.