Вже завтра відбудуться вибори ректора Тернопільського технічного університету

24 лютого 2022 року з 9:00 до 15:00 відбудуться вибори ректора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

Відповідно до ст.42 Закону України «Про вищу освіту», п.18 Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти, затверджених постановою КМУ №726 від 05.12.2014 та Положення про порядок проведення виборів ректора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя участь у виборах мають право брати:

кожен штатний науково-педагогічний, науковий та педагогічний працівник університету та відокремлених структурних підрозділів;

виборні представники з числа студентів університету та відокремлених структурних підрозділів;

виборні представники з числа штатних працівників інших категорій університету та відокремлених структурних підрозділів.

Вибори будуть проводитися за наступними адресами:

Виборча дільниця університету: м. Тернопіль, вул. Руська,56, навчальний корпус №2, читальний зал (ауд.58)

Виборча дільниця ВСП «Тернопільський фаховий коледж» ТНТУ: м. Тернопіль, вул. Курбаса, 13, навчальний корпус №1, актовий зал

Виборча дільниця ВСП «Гусятинський фаховий коледж» ТНТУ: смт. Гусятин, вул. Шевченка, 3, навчальний корпус №1, ауд. 219

Виборча дільниця ВСП «Зборівський фаховий коледж» ТНТУ: м. Зборів, вул. Хмельницького, 57, навчальний корпус, актовий зал

Бюлетень для голосування видається за умови пред’явлення виборцем документа, що посвідчує особу. Документом, що посвідчує особу є паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідка на тимчасове (постійне) проживання в Україні, студентський квиток із врахуванням норм Закону України «Про внесення змін до Закону України „Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус“» від 30.03.2021.