Володимир Зеленський підписав указ про призов резервістів

Президент України Володимир Зеленський видав указ про призов резервістів в особливий період.

У відеозверненні у вівторок увечері він заявив, що “йдеться виключно про громадян, що належать до оперативного резерву”.

“Маємо підвищити готовність української армії до всіх можливих змін в оперативній обстановці”, – сказав він.

За його словами, найближчим часом також буде проведено навчальні збори резервістів системи тероборони.

Зеленський зазначив, що “на сьогодні немає необхідності в загальній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування”.

Джерело: Інтерфакс-Україна