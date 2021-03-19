Ротавірусна інфекція у дітей: що це таке і як від неї захиститись? 

Ви, напевно, чули про загадковий «кишковий грип», який викликає порушення з боку шлунково-кишкового тракту. Це і є ротавірусна інфекція. Більше половини випадків захворювання припадає на дітей до 3 років. А найбільш небезпечним вірус є для малюків першого року життя.

Потрапляючи в організм побутовим шляхом (брудні руки, іграшки, контакт із зараженою дитиною), вірус атакує кишечник і шлунок.

Основні симптоми ротавірусної інфекції

висока температура;

блювота і діарея;

іноді – симптоми з боку дихальних шляхів.

У маленьких дітей інфекція швидко призводить до зневоднення і втрати корисних мінералів. Відновлення після захворювання дуже важке. Ротавіруси небезпечні тим, що є стійкими до мила і дезінфікуючих засобів. Тому вакцинація – найкращий засіб захисту.

«Ротарикс» – вакцина проти ротавірусної інфекції від бельгійського виробника. Вона показана для профілактики ротавірусу дітям з 6 по 24 тиждень від народження. Повний курс імунізації складається з двох доз, які вводяться з інтервалом 4 тижні.





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