У Підволочиському районі серед дітей знайшли невідому інфекцію

8 вересня у дошкільному навчальному закладі с. Криве Підволочиського району Тернопільської області, за попередньою інформацією, внаслідок вживання неякісних харчових продуктів, зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції у трьох дітей.

Дітей госпіталізували в інфекційне відділення Тернопільської міської дитячої лікарні. У двох з них діагностували гостру кишкову інфекцію середньої важкості нез’ясованої етіології, у третьої дитини такий самий діагноз, але легкої важкості. Очікуються результати аналізу щодо збудника.