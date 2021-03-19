Дівчинка з Тернопільщини виграла BMW X5 у розіграші

12-річна мешканка Заліщиків, що в Тернопільській області Ніна Гурін виграла у розіграші у соцмережі Інстаграм престижну іномарку BMW X5. Розіграш проводила відома українська блогера Ірина Пістрюга, у якої понад 800 тисяч підписників.

Сьогодні, 19 березня Ірина Пістрюга особисто приїхала до Заліщиків, щоби вручити приз переможниці. Звичайно, власниками авто стали батьки Ніни – Анна і Андрій Гуріни. Вони не одразу повірили, що їхня неповнолітня донька могла виграти такий коштовний подарунок, але це справді так. Подивитися на вручення автомобіля прийшли також знайомі родини Гуріних, які теж спершу не вірили, що подібне може трапитися, але коли побачили, то, по-доброму, дуже раділи за свою землячку.

Зауважимо, що батько переможниці конкурсу Андрій Гурін знаний, як палкий шанувальник футболу і керівник фан-клубу заліщицького «Дністра», а рідний брат Ніни – Євген Гурін відомий на Тернопільщині футболіст, неодноразовий чемпіон Тернопільської області в складі великогаївського «Агрона». А минулоріч здобув золоті медалі першої обласної ліги, виступаючи за команду «Рідна Борщівщина» з Борщова.