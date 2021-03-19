Прокуратура взялася за близького друга міського голови Тернополя? (документ)

Історія мега-МАФу, що під покровом ночі облаштували на центральному ринку Тернополя ще в 2016 році, може закінчитися демонтажем. Принаймні на цьому наполягає місцева прокурату в суді.

Нагадаємо, ще восени 2016 року на території центрального ринку посеред ночі «виріс» один, проте пристойний МАФ. Його важко не помітити, адже майорить обабіч дороги.

«Визнання незаконним та скасування рішення 9 сесії VII скликання Тернопільської міської ради №7/9/122 від 16.06.2016 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1202 га для обслуговування споруд критих торгових рядів за адресою вул.Живова – Митрополита Шептицького ПП Нива&К,- клопоче прокуратуру у суді. – зобов`язання ПП Нива&К повернути у володіння і користування Тернопільської міської територіальної громади в особі Тернопільської міської ради частину земельної ділянки за кадастровим номером 6110100000:12:017:0134, площею 0,1202га (до об`єднання кадастровий номер 6110100000:12:017:0126), розташованої за адресою: вул.Живова, м.Тернопіль”.

Цікаво, що засновником ПП «Нива і К» є екс-депутат міської ради, будівельник та просто хороший друг міського голови Сергія Надала – Михайло Гладкий.

Сергій Сліпий