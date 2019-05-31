У Тернополі розпочинає роботу лабораторія успіху для підлітків

ЛАБОРАТОРІЯ УСПІХУ для ПІДЛІТКІВ 9-12 років починає роботу з 3 червня!

В цю неділю у нас в клубі пройшла перша презентаційна зустріч в Лабораторії успіху.

На початку зустрічі психолог Ірина Волошин (ведуча Лабораторії) запропонувала знайомство в такому форматі: кожен учасник не просто називав своє ім’я, а й закінчував фразу «Не хочу хвалитися, але я…»

Так от, не хочу хвалитися, але я вмію знаходити хороших педагогів, справжніх майстрів своєї справи!

На зустрічі панувала дуже тепла і відкрита атмосфера, ніхто не боявся висловлювати свою думку, а якщо хтось ще не готовий був говорити, то ведуча лишала за ним це право і ні в якому разі не наполягала на відповіді. Те, що усі присутні після тренінгу відразу оплатили курс, говорить про те, що діти побачили в Ірині людину, якій можна довіряти, а батьки – професіонала, який вміє спілкуватися з підлітками і знає, як допомогти їм усвідомити важливі речі без читання моралі. Дякуємо усім дітям та мамам за активну участь! Ви – класні!!! ❤️Будемо раді бачити усіх, хто записався в Лабораторію успіху, на перше заняття 3 червня о 13.30. Запрошуємо також на перше заняття Лабораторії тих, хто не зміг бути на презентаційній зустрічі в неділю (можливо, взагалі не знав про неї). Записуйте свою дитину, поки ще є вільні місця, і приходьте з нею 3 червня. Оплатіть перше заняття за пільговою ціною (150 грн), поспілкуйтеся з Іриною, а після того приймайте разом зі своєю дитиною рішення – чи варто їй пройти цей курс. Нагадую, що в Лабораторію успіху ми набираємо максимум 12 дітей віком 9-12 років. Тривалість курсу – 5 тижнів (10 занять по 2,5 год.), вартість – 1500 грн за курс. Кому цікаво, ставте + або дзвоніть відразу в клуб за номером 067-353-1432.

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