Що робити, якщо починаються проблеми з потенцією?

Практично у всіх країнах світу тривалість життя у жінок більша, ніж у чоловіків. І справа не тільки в генетиці. Як стверджує ВООЗ, чоловіки набагато рідше приходять за медичною допомогою.

В першу чергу, не ігнорувати проблему. Незалежно від віку чоловіка сексуальна функція необхідна йому не тільки для продовження роду. Регулярний секс:

тримає в тонусі систему серця та судин;

дає змогу спалювати зайві калорії;

«тренує» судини статевого органу.

Тому при найменших «змінах» рекомендуємо проконсультуватись з урологом і в жодному разі не грати в ігри самолікуванням, особливо із застосуванням різноманітних народних рецептів і інструкцій з інтернету.

Щоб зберегти чоловіче здоров’я, рекомендуємо:

Займатися спортом. Рух покращує кровопостачання в органах малого тазу, амортизує нирки (а це профілактика утворення каменів), збільшує кількість тестостерону, який сприяє нормальній ерекції. Пити 1,5-2 літри рідини (мінімально 8 склянок) в день. Таким чином ми промиваємо наші нирки і знову знижуємо ризик розвитку сечокам’яної хвороби. Уникати переохолодження. Це підвищує безпеку нирок, простати та сечового міхура, тим самим ми захищаємо їх від небажаних запальних процесів. Вчасно випорожнювати сечовий міхур. Не перенапружуючи його, ми прибираємо можливість утворення залишкової сечі і зменшуємо ймовірність розвитку інфекційного процесу. Не залишати недолікованими запальні процеси в організмі (особливо ангіну). Такі проблеми загрожують ускладненнями в роботі сечостатевої системи. Жити регулярним статевим життям. Звичайно, це питання індивідуальне, але, ми вважаємо, 2-3 рази на тиждень є мінімальною нормою, необхідною здоровому чоловіку. Дослідники в США виявили: регулярний, тобто не менше 21 рази в місяць, оргазм у чоловіка зменшує ризик розвитку раку передміхурової залози на 22%.

Нерідко запитують, чи потрібно робити масаж передміхурової залози.

Потрібно пам’ятати, що від масажу простати є значна користь, адже він покращує кровопостачання. Але робити його варто тільки за рекомендацією лікаря (наприклад, при певних формах запалення простати) або при відсутності можливості жити регулярним статевим життям. Крім того, виконувати масаж необхідно правильно. Обов’язково проконсультуйтеся з лікарем.

(0352)52-52-52

+38068-752-52-52

м. Тернопіль, вул. С. Качали,5

просп. С. Бандери,41

БЕЗ ВИХІДНИХ