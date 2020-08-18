Що робити, якщо Ви підозрюєте в себе COVID-19

Щоденні новини про поширення коронавірусної інфекції можуть вселяти тривогу і змушувати з більшим побоюванням ставитися навіть до звичайних для зими застуд. Розбираємося, за яких обставин потрібно звертатися за медичною допомогою.

У COVID-19 немає специфічних симптомів, на початку захворювання його прояви мало відрізняється від тих, що викликають грип або звичайна застуда. Це загальна втома, головний біль, кашель – сухий або з невеликою кількістю мокротиння, висока температура, затруднене дихання. У період поширення респіраторних захворювань ця інформація може викликати тривогу: що робити, якщо ви відчули нездужання?

Ранній початок лікування – запорука успішного перебігу хвороби, тому при перших симптомах слід звернутись до лікаря і здати всі необхідні аналізи. При підозрі на коронавірус в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» проводиться специфічна лабораторна діагностика: виявлення РНК COVID-19 методом ПЛР. Основний вид біоматеріалу для дослідження – мазок з носоглотки, термін виконання становить 2-3 доби. Також можна пройти ІФА тестування на виявлення антитіл до SARS-CoV-2. В цьому випадку для діагностики здають кров з вени зранку натщесерце. Результат доступний вже протягом 1-2 дня. Основна різниця між ПЛР та ІФА тестами – ПЛР показує наявність чи відсутність РНК вірусу в режимі реального часу, тобто чи є вірус в організмі людини на момент здачі матеріалу, ІФА – в залежності від імуноглобулінів IgG, IgM та IgA можуть відображати хронічний, гострий чи місцевий вироблений імунітет в людини.

Якщо ваше захворювання проходить не в гострій формі, ви не їздили останнім часом за кордон і не спілкувалися ні з ким, хто був там недавно, ВООЗ рекомендує дотримуватися звичайних заходів: дотримуватися гігієни рук та органів дихання, залишатися вдома до повного одужання. Якщо ваш стан викликає у вас побоювання, виклик лікаря не буде зайвим.

За детальною інформацією телефонуйте за номером (0352) 52 52 52 !

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