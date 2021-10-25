Штаны мужские – модные тенденции этого сезона

Чаще слово мода связывают с женской одеждой, но мужская тоже не отстает – предлагает много новшеств и современных адаптаций стильных вещей из прошлых эпох. В частности, штаны мужские – показатель того, как динамично меняются модные тенденции, но классика остается вечной, незыблемой. Хотя способов самовыражения достаточно, чтобы создать яркий, неповторимый образ, при этом сохранить чувство стиля и вкуса. Кстати, в магазин одежды Стритвеар, найдется вариант даже для самых капризных модников.

Модные материалы

Во все времена определяющим фактором популярности любого вида одежды были фактура и материал изготовления. На сегодняшний день большим спросом пользуются изделия из:

Кашемира – натуральный легкий материал. Производится из подшерстка особой породы коз. Теплый, приятный к телу, долго сохраняет первоначальный вид.

Вельвета – основа из хлопка. Своеобразная текстура готовой ткани придает торжественности, элегантности. Вельветовые вещи выглядят нарядно, уместны как на празднике, так и на пикнике.

Атласа – сложная для каждодневной носки материя, требует особого ухода. Однако выглядит очень дорого и престижно. Настоящий атлас блестит, струится, вызывает желание прикоснуться.

Шерсти – в большинстве случаев используется для шитья костюмов. Хотя на современном этапе, много модных штанов выполнены именно из этого материала, например, карго, чиносы, галифе.

Хлопка – простая натуральная ткань. Больше подходит для использования в теплое время года. Производится с добавлением синтетики, так дольше служит и держит форму.

Возможны также различные сочетания материалов – натуральные, синтетические, классические, ультрасовременные.

Основные тенденции

Сегодня в моде свобода движений и самовыражения, вещи, подчеркивающие гендерную принадлежность. Что касается моделей мужских штанов, то в этом сезоне можно наблюдать:

Стритстайл. Чаще всего используется в быту. Отличаются модели свободным кроем, яркими красками, необычным сочетанием с классическим верхом. Считается молодежным стилем, но подходит и мужчинам постарше. Разнообразие моделей огромное – могут быть укороченные варианты, с накладными карманами, широкие или немного зауженные.

Классику. Классические костюмы и брюки всегда модные, привлекают кроем и спокойными расцветками. Хорошо подходит такой стиль для офисных работников, а также для торжеств.

Брутальные варианты. Несмотря на тенденции унисекс, некоторые кутюрье все же создают коллекции для настоящих мужчин. Они отличаются смелыми решениями, дерзким кроем, расцветками, в основном, темных оттенков, но возможны и насыщенные веселые.

В погоне за модой важно помнить, что подбирать одежду лучше более практичную, которая уместна при любых обстоятельствах, универсальная. Если нет возможности приобрести брендовые вещи, не страшно, альтернативных вариантов всегда много, главное определиться со стилем.