Спеціальна пропозиція! Діагностика зору в Тернополі у МЦ “Оксфорд Медікал»

У Медичному Центрі «Оксфорд Медікал» діє унікальна пропозиція: первинний прийом офтальмолога + діагностика зору лише 259 грн.!

Офтальмологічне відділення МЦ “Оксфорд Медікал Тернопіль” оснащене сучасним і високоточним обладнанням, що дозволяє надати лікарю максимально повну інформацію про стан органу зору пацієнта.

Основні симптоми, при яких необхідна консультація лікаря-офтальмолога:

поступове або різке зниження зору без видимої причини, або внаслідок травми чи опіку ока, на тлі ендокринних або неврологічних захворювань;

райдужні кола при погляді на джерело світла;

почервоніння очного яблука;

поява “мушок”, “павутинок”, “чорних крапок” перед очима;

швидка втомлюваність органу зору при тривалому зоровому навантаженні, особливо часто з’являється після роботи за комп’ютером;

сухість, печіння, свербіж повік, сльозотеча;

хворобливість очних яблук при русі або в стані спокою;

дискомфорт при носінні м’яких контактних лінз і т.д.

Комплексне діагностичне обстеження є найважливішим етапом проведення не тільки якісного та ефективного лікування, але і профілактики очних захворювань.

Записуйтеся на прийом до лікаря-офтальмолога у медичному центрі «Оксфорд Медікал» в Тернополі по телефону (068) 752 52 52!