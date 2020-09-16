20:55 | 16.09.2020
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Спеціальна пропозиція! Діагностика зору в Тернополі у МЦ “Оксфорд Медікал»

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У Медичному Центрі «Оксфорд Медікал» діє унікальна пропозиція:   первинний прийом офтальмолога + діагностика зору лише 259 грн.!

Офтальмологічне  відділення МЦ “Оксфорд Медікал Тернопіль” оснащене сучасним і високоточним обладнанням, що дозволяє надати лікарю максимально повну інформацію про стан органу зору пацієнта.

Основні симптоми, при яких необхідна консультація лікаря-офтальмолога:

  • поступове або різке зниження зору без видимої причини, або внаслідок травми чи опіку ока, на тлі ендокринних або неврологічних захворювань;
  • райдужні кола при погляді на джерело світла;
  • почервоніння очного яблука;
  • поява “мушок”, “павутинок”, “чорних крапок” перед очима;
  • швидка втомлюваність органу зору при тривалому зоровому навантаженні, особливо часто з’являється після роботи за комп’ютером;
  • сухість, печіння, свербіж повік, сльозотеча;
  • хворобливість очних яблук при русі або в стані спокою;
  • дискомфорт при носінні м’яких контактних лінз і т.д.

Комплексне діагностичне обстеження є найважливішим етапом проведення не тільки якісного та ефективного лікування, але і профілактики очних захворювань.

Записуйтеся на прийом до лікаря-офтальмолога у медичному центрі «Оксфорд Медікал» в Тернополі по телефону (068) 752 52 52!

 

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