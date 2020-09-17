У Тернополі вірусологи, лікарі особливо небезпечних інфекцій, епідеміологи працюють практично без вихідних

«Ми розпочинали тестування з 230 осіб, а сьогодні наш рекорд 1326 досліджень. Це є багато, і поки що з таким об`ємом справляємося.

Лікарі вірусологи, лікарі особливо небезпечних інфекцій, лікарі епідеміологи працюють практично без вихідних, їх робочий день зараз ненормований. У багатьох з них він закінчується о 23 години або й пізніше», – наголосила Головна державна санітарна лікарка Тернопільської області під час вчорашнього засідання обласного Штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, в Тернопільській області Оксана Чайчук.

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