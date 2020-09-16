18:01 | 16.09.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

До уваги водіїв! 19 – 21 вересня на вул. 15 Квітня буде перекрито рух транспорту

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

З 19 вересня (23:00 год.) до 21 вересня (05:00 год.) буде перекрито рух автотранспорту у Тернополі на вул. 15 Квітня (поблизу Збаразького кільця). Проїзд здійснюватиметься в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху.

Перекриття вулиці зумовлене необхідністю проведення будівельно – монтажних робіт з влаштування надземного пішохідного мосту на вул. 15 Квітня.

На даній ділянці дороги будуть встановлені дорожні знаки відповідно до схеми організації дорожнього руху.

Прохання до водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *