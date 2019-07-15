Симптоми вагітності: 7 перших симптомів

Жінка, яка бажає якомога швидше стати матусею, прагне дізнатися про маленьке диво відразу після того як воно в ній з’явилося. І хоча запліднення яйцеклітини відбувається протягом 12 годин після процесу овуляції, спостерігати зміну і симптоми вагітності молода мама зможе тільки через 7-10 днів після запліднення, в період, коли настала імплантація маленького ембріончика.

Але як же хочеться швидше відчути в собі крихітне життя, почати приготування, поділитися цим секретом з близькою людиною, в кінці кінців, знати, що настав час відмовитися від ароматної кави і улюблених хрустких чіпсів. Симптоми на ранній стадії вагітності проявляються індивідуально, адже організм кожної жінки сприймає зміни і нового «мешканця» по-своєму. Деякі жінки дізнаються про свою вагітність, лише відстеживши затримку менструального циклу, інші можуть відчути нехарактерні симптоми вже після першого тижня після запліднення. У будь-якому випадку позитивний діагноз – вагітність, стовідсотково зможе запевнити тільки тест на вагітність і лікар гінеколог.

Симптом №1 – затримка менструального циклу

Найголовніший показник того, що жінка, тепер майбутня мама – відсутність менструації за календарем. Якщо ніяких проблем з циклом раніше не було, а зараз «календарний день» не настає, найімовірніше жінка вагітна. Уже в цей день, є привід купити тест на вагітність і підтвердити свої здогадки. Однак якщо до призначених днів ще пара трійка тижнів, є ймовірність, що за цей час молода матуся встигне помітити інші найперші ознаки вагітності на ранніх термінах.

Багато жінок плутають кров’янисті виділення з початком менструації. Така ознака найчастіше свідчить про те, що процес імплантації протікає. Також відсутність менструації, може бути викликана патологічними порушеннями, тому, важливо провести тест, щоб з’ясувати чи є привід для походу до лікаря.

Симптом №2 – зміна стану грудей

Ще одним раннім сигналом вагітності, які з’являтимуться на перших двох тижнях, є зміна візуальних характеристик грудей. Виною тому зашкалювання гормонів. Вони і сприяють набуханню та збільшенню грудей, а також появі хворобливих відчуттів, поколювання і потягування. Можуть бути й інші зміни:

ореоли розширюються і набувають темний відтінок;

збільшуються шишечки на ореолах;

соски набувають високу чутливість;

вени в області грудей стають помітнішими;

Через певний час, організм звикне до рівня гормонів, і дискомфорт спаде до моменту поки груди не почнуть наповнюватися молоком.

Симптом №3 – втома

Деякі жінки, зауважують підвищену втому і слабкість вже після першого тижня зачаття. Це пояснюється сплеском гормону прогестерону. Але викликати нездужання і занепад сил можуть і інші чинники, наприклад, нестача цукру, низькі показники артеріального тиску. Якщо симптоми викликані зачаттям, молода мама повинна прислухатися до свого стану і забезпечити собі повноцінний відпочинок. У такий період, матусям рекомендовано доповнити свій раціон багатими продуктами, насиченими залізом і білком.

Симптом №4 – тягнучий біль внизу живота і виділення

Під час того як ембріон імплантується в матку, у жінки можуть з’являтися нетипові виділення з піхви. Вони мають коричневий або блідо-рожевий відтінок і трапляються, як правило, через півтора-два тижні після того як запліднили яйцеклітину. Виділення можуть супроводжуватися тягнучим болем внизу живота – це вказує на те, що матка жінки готується до виношування ембріона.

Симптом №5 – прискорене сечовипускання

Через один, два тижні у майбутньої мами з’являються часті позиви до сечовипускання. Це обумовлено початком розвитку ембріона, який вже розмістився в матці і сприяє виробленню гормону ХГТ – активується кровотік в область тазу. Результатом дій гормону стають позиви до сечовипускання, навіть в ті випадки, коли сечовий міхур ще мало наповнений. Найчастіше такий незручний сигнал, турбує матусю вночі.

Симптом №6 – ранній токсикоз і рясне слиновиділення

Токсикоз – симптом, який відразу асоціюється з вагітністю. Це дійсно одна з найпоширеніших ознак вагітності, але в більшості випадків, він наздоганяє жінку тільки на 4-8 тижнях. Так як проявляється вагітність на перших тижнях по-різному, і нудота і рясне слиновиділення можуть виникнути через пару тижнів після зачаття. А буває, що вагітна жінка виношує свого малюка, так і не пізнавши всієї краси токсикозу.

Симптом №7 – загострення інфекційних захворювань

Переймаючись питанням, – «які перші ознаки вагітності?» не багато хто замислюється про «побічні ефекти» цього священного таїнства. Але вагітність – це не тільки нудота і відсутність менструації, це ослаблення імунної системи, яке провокує загострення всіх забутих жінкою захворювань. Часто, саме на початку вагітності, матусі страждають молочницею через порушення мікрофлори в піхві, або простудними вірусними захворюваннями. Такі зміни не можна приймати як норму, важливо звернутися до лікаря для призначення оптимального в даному випадку лікування.

Перші симптоми вагітності – завжди хвилюючі для молодої мами. Тепер, мама у відповіді не тільки за своє здоров’я, але і за стан своєї крихітки, тому важливо скорегувати свій раціон, забезпечувати відпочинок, берегти себе і свій емоційний стан.

+38068-752-52-52

(0352)52-52-52

м. Тернопіль, вул. С. Качали,5

ПРАЦЮЄМО БЕЗ ВИХІДНИХ .

Онлайн запис на прийом на сайті⤵

https://ternopil.oxford-med.com.ua/

Слідкуйте за нами в Інстаграм⤵

https://www.instagram.com/oxford_medical_ternopil/?hl=ru