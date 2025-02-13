Сигналізація Ajax: запорука безпеки та надійності

Ajax — це одна з найкращих систем безпеки, що поєднує надійність, сучасні технології та зручне керування. Ця сигналізація розроблена для захисту житла, офісів, складів та інших об’єктів. Аякс сигналізація працює на основі бездротових технологій, має модульну систему та підтримує підключення до мобільних додатків для дистанційного контролю. Завдяки цьому та інтелектуальним алгоритмам роботи, Аякс система забезпечує миттєве реагування на загрози та повний контроль через мобільний додаток.

Аякс охорона: комплектація та складові частини

Щоб адаптувати систему під будь-які умови експлуатації, пропонується гнучкий вибір компонентів. Базовий комплект можна доповнювати різними датчиками та пристроями, які розширюють функціональність системи. Сигналізація Ajax складається з таких елементів:

центральний блок (Hub) — інтелектуальна централь, яка об’єднує всі підключені датчики в єдину мережу, аналізує їхні сигнали та передає інформацію на мобільний додаток використовуючи надійний зашифрований протокол зв’язку Jeweller;

датчики руху — виявляють рух у приміщенні; деякі моделі оснащені функцією фотоверифікації тривог та фільтрами виявлення домашніх тварин;

датчики відкриття — контролюють відчинення дверей і вікон, запобігаючи несанкціонованому доступу;

датчики розбиття скла — реагують на звук розбиття скла, забезпечуючи додатковий рівень безпеки;

датчики диму та чадного газу — попереджають про небезпечні концентрації диму та CO, різкі зміни температури;

датчики затоплення — реагують на появу води, запобігаючи серйозним аваріям;

сирени — потужні пристрої звукового та світлового сповіщення, які відлякують зловмисників і привертають увагу;

клавіатури — забезпечують зручне керування сигналізацією без використання смартфона;

брелоки — дозволяють дистанційно керувати системою та мають кнопку тривоги для екстрених ситуацій;

ретранслятори сигналу — збільшують радіус дії системи охорони Ajax, що важливо для великих об’єктів;

розумні реле та розетки — дозволяють автоматизувати контроль за електроприладами, забезпечуючи додатковий комфорт і безпеку.

Завдяки такій модульності, Аякс охорона легко адаптується до будь-яких умов та може використовуватися як у квартирах та будинках, так і в офісах, складах, виробничих приміщеннях.

Як працює Аякс: стабільний зв’язок і миттєве реагування

Система використовує запатентований бездротовий протокол Jeweller, який забезпечує стабільний зв’язок між пристроями. Це технологія, що дозволяє передавати сигнал на відстань до 2000 метрів без перешкод та гарантує надійність навіть на великих територіях.

Як тільки один із датчиків Ajax сигналізації фіксує підозрілу активність — відкриття дверей, рух чи розбиття скла, — він миттєво передає сигнал на центральний блок. Контролер аналізує загрозу та надсилає повідомлення у мобільний додаток або передає тривогу на пульт охоронної компанії.

Сигналізації Аякс не залежить від одного каналу зв’язку. Блок підтримує Wi-Fi, інтернет та SIM-карти, що дозволяє системі працювати навіть за відсутності інтернету чи електроенергії.

Керування та автоматизація через мобільний додаток Ajax

Одна з головних переваг, яку має система Аякс — це мобільний додаток, що дозволяє дистанційно керувати всім обладнанням та отримувати моментальні сповіщення про будь-які події.

У додатку доступні такі функції:

вмикання та вимикання охорони в один дотик;

отримання детальної інформації про стан датчиків, рівень заряду та наявність зв’язку;

перегляд фото з камер датчиків у разі тривоги;

налаштування сценаріїв автоматизації (наприклад, вимкнення світла при активації сигналізації або відключення електроприладів у разі пожежної загрози);

додавання кількох користувачів із різними рівнями доступу (для членів сім’ї чи співробітників).

Користувач може керувати кількома об’єктами через один додаток.

Аякс: автономність роботи навіть без електрики

Ще одна важлива перевага системи — її незалежність від зовнішніх джерел живлення. Усі датчики працюють на вбудованих батареях, що забезпечує повну автономність навіть у разі знеструмлення будинку. Центральний блок має вбудований акумулятор, який дозволяє йому працювати до 16 годин після відключення електроенергії. Це гарантує, що Аякс охорона залишиться активною навіть у найскладніших ситуаціях. . В основі роботи сигналізації Ajax лежить запатентований протокол Jeweller, що передає сигнали між блоком та датчиками на відстань до 2000 метрів у відкритому просторі. Завдяки високій енергоефективності цей зв’язок споживає мінімальну кількість енергії, що дозволяє автономним датчикам працювати до 7 років без заміни батарей.

Таке складне і технічно пов’язане одне з одним устаткування краще придбавати в організаціях, які крім продажу займаються встановленням та обслуговуванням, таких, як компанія ПТБ. Належна сертифікація в комплексі з фаховим підходом забезпечать належну роботу.