У Чорткові відкриють Меморіальну дршку Генералу

У неділю, 3 вересня, о 12 год. у Чорткові на будівлі місцевої гімназії №6 урочисто відкриють меморіальну таблицю, присвячену випускнику даного навчального закладу Віктору Гвоздю.

Віктор Гвоздь – генерал-лейтенант, начальник Головного управління розвідки МО України (2008-2010 рр.), голова Служби зовнішньої розвідки України (2014-2016 рр.), доктор військових наук, заслужений юрист України.

Міська рада Чорткова запрошує громадськість на відкриття меморіальної таблиці.