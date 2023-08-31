22:42 | 31.08.2023
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У Чорткові відкриють Меморіальну дршку Генералу

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У неділю, 3 вересня, о 12 год. у Чорткові на будівлі місцевої гімназії №6 урочисто відкриють меморіальну таблицю, присвячену випускнику даного навчального закладу Віктору Гвоздю.

Віктор Гвоздь – генерал-лейтенант, начальник Головного управління розвідки МО України (2008-2010 рр.), голова Служби зовнішньої розвідки України (2014-2016 рр.), доктор військових наук, заслужений юрист України.
Міська рада Чорткова запрошує громадськість на відкриття меморіальної таблиці.

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