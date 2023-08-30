Биржи криптовалют без комиссий: как можно торговать бесплатно

Многие торговые платформы взимают определенное вознаграждение за предоставляемые своим клиентам услуги. Но существуют биржи без комиссий на определенный перечень торговых и инвестиционных инструментов. Это позволяет их пользователям получать максимально выгодное предложение.

Какие услуги могут быть бескомиссионными

Чаще всего криптовалютные биржевые площадки устанавливают нулевую комиссию на:

● пополнение баланса;

● вывод средств;

● внутренние переводы;

● размещение лимитных или рыночных ордеров;

● стейкинг;

● майнинг.

При этом перечисленные услуги могут оказываться без комиссии при определенных условиях, например:

● ввод и вывод только для конкретных активов или платежных сервисов;

● трейдинг определенными финансовыми инструментами (спотом, фьючерсами, опционами, свопами и т. д.) или только при достижении заданных объемов торгов;

● стейкинг и майнинг только для конкретных токенов.

Поэтому для каждого трейдера и инвестора наиболее выгодной будет криптобиржевая платформа, предлагающая без комиссии тот комплекс услуг, которым он предпочитает пользоваться.

Криптобиржа с нулевой комиссией

В качестве примера перечислим некоторые бескомиссионные услуги биржи Бинанс для мейкера:

● торговля на споте и с маржей парами, содержащими BTC и TUSD;

● торговля фьючерсами USD-M при объеме торгов за 30 дней более 25 млрд. BUSD и балансе более 5,5 тыс. BNB;

● торговля фьючерсами COIN-M при объеме торгов за 30 дней более 0,6 млрд. BUSD и балансе более 500 BNB (а начиная с объема торгов за 30 дней более 1 млрд. BUSD и баланса более 1000 BNB можно еще и получать вознаграждение, размер которого начинается от 0,005% и последовательно растет при увеличении объема торгов за 30 дней и BNB-баланса);

● торговля опционами при объеме торгов за 30 дней более 0,75 млрд. USDT;

● размещение заявок на P2P-платформе по EUR.

А для тейкера без комиссии на Binance доступны:

● торговля на споте и с маржей парой BTC/TUSD;

● все операции на P2P-платформе.

Как видно, гораздо больше вариантов получения услуг без уплаты комиссионного вознаграждения у мейкеров, размещающих лимитные ордера. Однако для получения большинства этих бонусов, необходимо соответствовать некоторым требованиям, достичь которые можно только ведя активную торговлю значительным капиталом.

Зато пополнить баланс на Binance каждый может абсолютно бесплатно, воспользовавшись P2P-обменом.

Какие еще криптобиржи и что предлагают без комиссии

● Bybit – торговля бессрочными фьючерсами для VIP- и PRO-аккаунтов;

● OKX – торговля спотом и бессрочными фьючерсами для VIP-аккаунтов;

● MEXC – размещение лимитных ордеров на споте;

● Kraken – торговля стейблкоинами;

● KuCoin – спотовая и фьючерсная торговля на аккаунтах уровня 5, 6 и 7.

Эксперты Profinvestment отмечают, что абсолютно бескомиссионных криптобирж нет – обычно, если предлагается торговля без комиссии, то ввод и вывод будут с комиссией, и наоборот. Биржа в любом случае получит свою прибыль.