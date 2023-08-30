Биржи криптовалют без комиссий: как можно торговать бесплатно
Многие торговые платформы взимают определенное вознаграждение за предоставляемые своим клиентам услуги. Но существуют биржи без комиссий на определенный перечень торговых и инвестиционных инструментов. Это позволяет их пользователям получать максимально выгодное предложение.
Какие услуги могут быть бескомиссионными
Чаще всего криптовалютные биржевые площадки устанавливают нулевую комиссию на:
При этом перечисленные услуги могут оказываться без комиссии при определенных условиях, например:
Поэтому для каждого трейдера и инвестора наиболее выгодной будет криптобиржевая платформа, предлагающая без комиссии тот комплекс услуг, которым он предпочитает пользоваться.
Криптобиржа с нулевой комиссией
В качестве примера перечислим некоторые бескомиссионные услуги биржи Бинанс для мейкера:
А для тейкера без комиссии на Binance доступны:
Как видно, гораздо больше вариантов получения услуг без уплаты комиссионного вознаграждения у мейкеров, размещающих лимитные ордера. Однако для получения большинства этих бонусов, необходимо соответствовать некоторым требованиям, достичь которые можно только ведя активную торговлю значительным капиталом.
Зато пополнить баланс на Binance каждый может абсолютно бесплатно, воспользовавшись P2P-обменом.
Какие еще криптобиржи и что предлагают без комиссии
Эксперты Profinvestment отмечают, что абсолютно бескомиссионных криптобирж нет – обычно, если предлагается торговля без комиссии, то ввод и вывод будут с комиссией, и наоборот. Биржа в любом случае получит свою прибыль.