З початком весняно-літнього сезону активізуються кліщі , які харчуються кров’ю людини або тварини. Їх період активності починається з кінця березня – початку квітня і триває до настання холодів. Найбільш сприятливими умовами проживання кліщів вважається вологість повітря 80% і температура 18-22 градусів. Паразити живуть в невисокій траві, невисоких рослинах і на низьких деревах.

Для людини небезпеку представляють лише небагато видів паразитів, які є переносниками хвороб. Однак укуси непаразитичних форм можуть викликати сильне подразнення шкіри. Тому перед прогулянкою в ліс або парк важливо ознайомитися з рекомендаціями, що робити якщо укусив кліщ.

Чому небезпечні укуси кліщів?

Деякі види паразитів здатні переносити важкі захворювання. Серед найбільш поширених кліщовий енцефаліт (виникає лихоманка, симптоми інтоксикації, запалення спинномозкових оболонок) і хвороба Лайма (проявляється жаром, головним болем, слабкістю в тілі, висипаннями на шкірі). Відсутність своєчасної медичної допомоги призводить до розвитку неврологічної симптоматики (при енцефаліті), інвалідності (при бореліозі) або може привести до смерті людини. Непаразитичні види кліща при укусі можуть викликати роздратування або нагноєння.

Що відбувається під час укусу кліща?

Якщо вкусив кліщ – це означає, що паразит в’їдається в шкірні покриви за допомогою гіпостома (спеціальний виріст на голові). Таким чином, кліщ присмоктується до тіла людини досить міцно, утримуючись тривалий час на її поверхні або під шкірою. Слина кліща має анестезуючі властивості, тому людина не відчуває укусу. Спільно зі слиною в організм надходять патогенні мікроорганізми, які швидко поширюються по кров’яному руслу.

Провідні ознаки укусу кліща:

У більшості випадків присмоктування кліща людина помічає під час прийняття душу або ванни – у вигляді невеликої темної точки. Але іноді, паразитичні види можуть спровокувати ряд неприємних симптомів:

свербіж в місці укусу;

підвищення температури тіла до 38-39 градусів;

слабкість в м’язах;

хвороблива чутливість очей до світла;

втома, сонливість.

Інкубаційний період відрізняється при різних захворюваннях, занесених з укусом кліща. Середня тривалість становить від одного до двох тижнів, іноді до місяця. Діагностувати захворювання за допомогою лабораторних досліджень можна не раніше, ніж через сім днів після укусу.

Що робити якщо в лісі вкусив кліщ?

В першу чергу необхідно видалити паразита і відправити на дослідження, щоб визначити до якого виду він належить і чи є переносником інфекції. Видалення кліща зі шкіри краще довірити медичним фахівцям. Але якщо найближчим часом звернутися в медичний заклад немає можливості потрібно самостійно дістати кліща з-під шкіри.

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