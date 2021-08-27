4 причини купити квартиру у столиці в новобудові

Ринок нерухомості в столиці переповнений пропозиціями на різний смак. Є можливість придбати хрущовку, сталінку або більш сучасне житло на вторинному ринку, а можна купити квартиру в новобудові, такій як Паркова вежа ЖК у Подільському районі Києва. Купівля житла на первинному ринку має переваги, які роблять цей варіант пріоритетним для потенційних покупців.

Сучасні технології

Технології зведення нових будівель та матеріали постійно удосконалюються, стають більш надійними. Вони використовуються сучасними забудовниками.

Житло на вторинному ринку з’явилось набагато раніше. Велика ймовірність того, що старий будинок через кілька років буде потребувати ремонту. Коли покупець обирає квартиру в новобудові, він страхує себе від несправностей ліфта, прориву труб, протікання даху.

Житло в нових будинках має високі стелі, багато простору, засклені балкони для комфортного проживання. Новобудови обладнують не тільки пасажирськими, а ще й вантажними ліфтами, що полегшує життя мешканцям.

Прозорість угоди

Коли оформляється угода при купівлі житла на вторинному ринку, треба відстежити законність усіх попередніх договорів про продаж. Якщо попередніх власників було багато, то зробити це непросто.

Купуючи квартиру у новобудові, можна бути впевненим у прозорості угоди. Покупець стає першим власником житла і може не хвилюватись, що в майбутньому можуть з’явитись попередні власники з претензіями.

Простіше перепланувати

Останнім часом забудовники пропонують покупцям перепланувати квартиру за своїм смаком. Ця послуга має попит, бо оформлення житлоплощі в БТІ здійснюється вже з урахуванням змін у плануванні. Навіть, якщо забудовник вже здав будинок в експлуатацію, перепланувати квартиру без ремонту буде простіше та дешевше.

Розвинена інфраструктура

Сучасні забудовники пропонують покупцям не тільки просторі квартири, а й дбають про комфорт мешканців, облаштовуючи прибудинкову територію. Перші поверхи традиційно відводять під комерційні площі. Через це в новобудовах все під рукою: магазини, салони краси, фітнес-зали, аптеки, стоматологічні кабінети, кав’ярні, ресторани.

Двори нових житлових комплексів облаштовують дитячими майданчиками з безпечними гойдалками. Прибудинкову територію засаджують деревами, квітами. Встановлюють навколо будинків ліхтарі, щоб було безпечніше ходити у нічний час.