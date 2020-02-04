Вакцина, яка вбереже від смерті,  тепер в МЦ «Оксфорд Медікал»

Попри стрімкий розвиток медицини приблизно кожні 10 – 30 років спалахує підвищення захворюваності на смертельно небезпечну менінгококову інфекцію – гостре інфекційне захворювання, яке спричиняється менінгококом.

Часто переносниками хвороби є абсолютно здорові люди, у яких не спостерігається жодних симптомів,але разом з тим вони є небезпечними.

Передається ця хвороба повітряно-крапельним шляхом.

Переважно зі слизом при чханні чи кашлі, під час розмови з хворим чи носієм хвороби, під час поцілунку.

В особливій групі ризику – дітки до 5 років! Саме вони складають понад 70% усіх хворих. Також у групі ризику – молоді люди 15-25 років, особливо курці.

Особливо багато хворих навесні і восени. У ці періоди організм найбільш схильний до захворювань.

Поставити вчасний діагноз при цій хворобі неймовірно важливо. Адже лише на ранніх термінах пацієнта можна вилікувати. Тим часом інкубаційний період і перебіг у хвороби дуже швидкий.

Важливо виявити хворобу у перші 12 годин. Хвороба починається у зоні носоглотки. В залежності від шляху, який обере збудник, розвиваються певні форми менінгококової інфекції. Найпростіша форма – назофарингіт, симптоми якого дуже схожі на звичайну застуду. Саме тому хворобу діагностують неправильно. У цій формі збудник може просто покинути організм або залишитися і перетворити людину у носія менінгококової інфекції.

Але при несприятливому перебігу збудники потрапляють у кров. Такий перебіг хвороби небезпечний. Однією з перших ознак є специфічна висипка. При найменшій підозрі на менінгококову інфекцію, слід уважно оглянути тіло хворого. Висип з’являється на тлі гарячки та вираженої інтоксикації, іноді з падінням артеріального тиску. Висип у вигляді малесеньких крововиливів різної форми, відтінку, розмірів. Переважно на сідницях, нижніх кінцівках, у пахвових западинах, тулубі та верхніх повіках. При важкій формі захворювання висип може зливатися у величезні плями. Звичайно, висип може свідчити про симптоми іншої інфекції. Менінгококова інфекція також схильна до локалізації на оболонках мозку, що буде проявлятися інтенсивним головним болем, шумо- та світлобоязню, іноді судомами.

Для кожного різновиду менінгококової інфекції характерні свої клінічні симптоми. При найменших підозрах звертайтеся до медиків, саме вони зможуть провести якісну діагностику.

Тож як вберегтися від хвороби?

Найнадійнішим способом боротьби з хворобою є вакцинація. Вакцина від менінгококової інфекції містить бактеріальні частинки; специфічний імунітет зберігається 5 років. Далі вакцинацію треба повторити.

Найбільше вакцинація потрібна під час загрози епідемічного стрибка інфекції, особливо для дітей до 8 років та студентів.

Вберегтись від цієї небезпечної інфекції відтепер можна у МЦ «Оксфорд Медікал». За детальнішою інформацією звертайтесь за тел. (068) 7 52 52 52 , (0352) 52 52 52.

https://ternopil.oxford-med.com.ua/