Відволікаємось від проблем і насолоджуємось життям разом з Сім’єю ресторанів Файного Міста!

Тривалий карантин змінив чимало планів у всіх нас. Довгий час українці намагалися максимально зберігати самоізоляцію. Але наразі всі уже втомилися сидіти вдома та мріють тільки про те, щоб скоріше вже вийти на вулицю, знаючи, що це безпечно, відвідати улюблений заклад, піти на вечірку, посидіти з другом за чашкою кави на веранді улюбленого закладу.

Але поки карантин продовжили. Та, сидячи вдома, не потрібно негативно себе налаштовувати, а навпаки – шукати плюси у всьому, і способи, щоб підняти настій. Одним із таких перевірених способів є апетитна вечеря з улюбленого закладу. Тож порадуйте себе та свою сім’ю смачними стравами з Сім’ї ресторанів файного. Для ознайомлення з маню наших закладів – тисни тут.

Файне місто доставка: що пропонує та чим краща за інші?

Замовляти страви на вказану адресу можна відразу з п’яти закладів мережі:

– З пабу Файне Місто, де багато ситних, смачних страв і демократичні ціни.

– З закладу Клуб Файного рекомендуємо замовляти страви італійської та інших європейських кухонь.

– Бар Пасаж Адлера 13 – це найкращі бургери, а також мексиканська кухня в місті.

– Ресторан Na Nebi – це доставка обідів в м. Тернопіль по буднях з 12 до 15 години.

– Ресторан азіатської кухні ЯНГ пропонує оригінальні авторські суші в м. Тернопіль, доставка швидка й зручна.

Якщо всі члени вашої сім’ї люблять різну їжу – це не проблема, адже Сім’я ресторанів Файного дає можливість замовити їжу з різних закладів мережі на одне замовлення.

Які ще переваги доставки їжі із закладів Файного?

Вам доставлять щойно приготовлені страви зі свіжих та якісних продуктів. Файне місто дбає про якість своєї продукції. Великі ситні порції, які задовольнять будь-який апетит. Демократичні ціни. Одне з правил, яких дотримується Сім’я ресторанів Файного міста – це відмінна якість за доступну ціну. Тож замовити страви буде не набагато дорожче, ніж купувати продукти і готувати самим. Але при цьому не доведеться ходити в магазин , а потім довго стояти біля плити. Відмінна подача страв на доставку, яка нічим не відрізняється від ресторанної. Для цього кур’єри використовують спеціальні контейнери для перевезення готових страв. Швидка й зручна доставка по місту та за межі Тернополя, можливість простий спосіб оформити замовлення онлайн за декілька хвилин. за декілька хвилин.

Як працює доставка їжі в м. Тернопіль від закладів Файного

Замовити їжу в м. Тернопіль, а також за місто. Діють наступні умови:

– Мінімальна сума замовлення для доставки становить 200 грн (у межах міста), а також 300 грн (якщо замовляєте за місто).

– Вартість послуги кур’єра 30 грн при замовленні по Тернополю та 50 грн – за місто.

– Замовляючи страви на суму більшу, ніж 450 грн (по місту) та більше 500 грн (за місто) за доставку платити не потрібно, вона безкоштовна.

– Замовлення можна зробити онлайн – на сайті закладів або через мобільний додаток «Файне місто».

Аби максимально вберегти своїх клієнтів, заклади Файного в час карантину працюють, дотримуючись підвищених заходів безпеки: усі працівники та кур’єри перед робою вимірюють температуру, а під час роботи використовують захисні маски та одноразові рукавички.

Тож не сумуйте на карантині, а краще замовляйте смачні та апетитні страви від Сім’ї ресторанів Файного міста!