Внутрішньоматкова контрацепція (ВМС) – нюанси, на які потрібно звернути увагу

Внутрішньоматкова спіраль – є однією із найнадійніших методів запобіганню небажаної вагітності та однією із найпоширеніших методів контрацепції в Україні. Ефективність цього методу контрацепції перевищує 96% згідно зі статистичними даними.

Постановка внутрішньоматкової спіралі – дуже затребувана послуга. І на те є кілька вагомих причин:

По-перше, введення і видалення ВМС жодним чином не позначається на репродуктивній функції жінки.

По-друге, установка ВМС здійснюється швидко і безболісно.

По-третє, ціна послуги в нашому медичному центрі «Оксфорд Медікал» приємно дивує і радує.

На сьогоднішній день асортимент ВМС досить широкий. Це можуть бути нейтральні спіралі й варіанти з додаванням спеціальних речовин (срібла, гестагенів).

Введення ВМС

Установка внутрішньоматкової спіралі повинна здійснюватись кваліфікованим фахівцем після ретельного огляду пацієнтки. На момент введення контрацептиву в жінки не повинно бути ніяких гінекологічних захворювань і запальних процесів.

Введення ВМС рекомендується виконувати через тиждень після закінчення менструації. Жінкам, які народжували дозволяється встановлювати ВМС через півроку після пологів.

Видалення ВМС

Видалення ВМС здійснюється не більше, ніж через 5 років після установки контрацептиву з метою недопущення ризику розвитку запальних процесів. Здійснюється дана процедура фахівцями швидко і безболісно.

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