«Лікар – неоціненна й важка праця»: Віктор Овчарук відзначив медичних працівників Заліщицького району

Цьогорічні карантинні обмеження щодо недопущення поширення коронавірусної хвороби внесли корективи у пошанування тих, хто кожної секунди стоїть на сторожі здоров’я та життя людей – медичних працівників.

Їхнє професійне свято відзначається традиційно у третю неділю червня. Щоб висловити слова подяки за титанічну працю, до медиків Заліщицького району завітав голова обласної ради Віктор Овчарук. Він побував у Заліщицькій центральній районній лікарні та у Заліщицькому обласному госпіталі інвалідів війни та реабілітованих.

– Від себе особисто, усього депутатського корпусу, від усіх жителів дякую кожному з вас за мужність, витримку, вірність обов’язку особливо в цей нелегкий для країни час, – наголосив очільник області. – Без необхідного обладнання та засобів захисту на початках епідемії, при мізерній зарплаті та максимальних ризиках для власного здоров’я та життя жоден з вас не відмовився допомагати людям. Честь і хвала вам за це! Лікар – це неоціненна й важка праця, і не тільки сьогодні, у період епідемії коронавірусу. Медичні сестри, лікарі, завідувачі відділень, санітарки, працівники лабораторій – кожен із вас щодня перебуває на передовій боротьбі з різними хворобами. Саме ви вселяєте надію та віру на те, щоб жити далі. Низький уклін за вашу працю, за тисячі врятованих життів. Нехай вас оберігає Господь.

Віктор Овчарук вручив медичним працівникам району відзнаки Тернопільської обласної ради.