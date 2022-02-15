Високий холестерин: коли звертатись до кардіолога?

Що таке холестерин?

Холестерин – це спеціальна жироподібна речовина, яка циркулює в крові будь-якої людини. Про холестерин часто говорять, як про щось дуже шкідливе, але це не так. Його потребує кожна клітина нашого організму. Хоча й надлишок холестерину може викликати проблеми.

Ми отримуємо холестерин двома шляхами: необхідну кількість виробляє печінка, а також він додатково всмоктується з їжі. Холестерин прийнято ділити на «хороший» та «поганий», хоча насправді він єдиний. Поганими та хорошими є ліпопротеїни – це його сполуки з іншими речовинами.

«Поганими» називають ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ). Вони можуть утворювати відкладення на стінках судин, через що останні втрачають еластичність і звужуються.

«Хорошими» називають ліпопротеїни високої щільності (ЛПВЩ). Вважається, що вони виконують функцію прибиральників – забирають із кровотоку частину «поганого» холестерину в печінку, де він розщеплюється.

Якщо рівень холестерину не контролювати, то «поганого» може стати дуже багато, а «хорошого» дуже мало. Через це зростає ризик накопичення холестерину та інших сполук на стінках великих артерій, тобто виникає атеросклероз. Ці відкладення ускладнюють рух крові, а ще можуть раптово відірватися та утворити тромб, який спричинить серцевий напад або інсульт.

У міру збільшення холестерину в крові зростає і ризик для здоров’я, проте цей стан не має симптомів. Ось чому важливо знати його рівень.







Турбота про рівень холестерину складається з трьох кроків.

Здати аналіз, щоб перевірити його рівень.

Лікар може запропонувати аналіз, якщо підозрює високий рівень холестерину. У зоні ризику люди старші 40 років, із серцево-судинними захворюваннями, високим тиском, надмірною вагою, діабетом чи сімейною історією.

Змінити раціон та звички, що впливають на його рівень.

Основні причини високого холестерину: вживання жирної їжі, нестача фізичних вправ, надмірна вага, зловживання алкоголем та сигаретами, спадковість.

Почати зміни можна з дієти: вживати більше ненасичених (риба, фрукти та овочі, горіхи) та менше насичених жирів (випічка, ковбаса, торти). Або додати у життя фізичного навантаження: підійдуть швидка ходьба, біг, плавання та їзда на велосипеді.

Контролювати його рівень разом із кардіологом.

Якщо рівень холестерину не знижується після зміни дієти та способу життя або існує високий ризик серцевого нападу, знадобляться ліки. Найпоширеніші препарати – статини. Вони зменшують кількість холестерину, який виробляє організм. Але не всім вони підходять, тому призначити препарат може тільки лікар.

Контроль холестерину в крові – це необхідна для організму турбота. Не відкладайте візит для перевірки свого рівня холестерину. Записатися на прийом до кардіолога можна по телефону 068 752 52 52, через онлайн запис на нашому сайті або використовуючи мобільний додаток.

Бережіть себе та будьте здорові!