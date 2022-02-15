17:31 | 15.02.2022
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Нову кисневу станцію встановлять в лікарні Борщова

marta 0 Views Прокоментуй!

Кисневу станцію, яка виробляє кисень із повітря облаштують в Борщівській міській лікарні. Це дозволить не залежати від часом нестабільних поставок рідкого медичного кисню, такого вкрай необхідного у теперішній час.

Станція працює таким чином: є компресори і є адсорбер, який забирає гази з повітряної суміші, і у спеціальний резервуар виділяється кисень. Далі він стискається, і через кисневу магістраль, до якої під’єднані станції, подається і використовується для різноманітних апаратів, де потрібен медичний кисень – операційні, відділення інтенсивної терапії.

Також у випадку погіршення ситуації з поширенням коронавірусу та необхідністю перепрофілювання інших відділень лікарні під інфекційне – кисень подаватимуть і для хворих з ковідом.

Закупівля проектно-кошторисної документації, будівельно-монтажні роботи зі встановлення станції, закупівля усього необхідного обладнання буде здійснюватися за кошти державної субвенції.

Зараз медичний кисень потрібен Борщівській міській лікарні щодня. Медична установа закупляє кисень у Львівського хімічного заводу. А відколи запрацює киснева станція – купуватиме значно менше.

Станції генерації кисню мають прибути в нашу область впродовж двох місяців. Їх розподілять по 14-ох лікарнях. Зокрема, встановлять кисневі станції у Борщеві, Бучачі, Гусятині, Заліщиках, Збаражі, Козові, Кременці, Ланівцях, Монастириськах, Чорткові та Теребовлі. В обласному центрі працюватиме 3 нові станції генерації кисню: у Тернопільській лікарні №2, Тернопільській міській дитячій лікарні та тернопільському регіональному фтизіопульмонологічному медичному центрі.

Джерело: Звістка

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