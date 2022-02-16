У Почаєві на Тернопільщині пікетували будинок священика

У Почаєві члени обласної громадської організації “Правий сектор” пікетували будинок священика Української православної церкви московського патріархату Олександра Марценюка. Про це Суспільному розповів голова обласної громадської організації “Правий сектор” Назар Сарабун.

За його словами, це попереджувальна акція, оскільки мають інформацію, що священик скликає людей до Києва на молебень за мир з Росією. Участь у заході взяли 15 осіб. Вони повісили на ворота вінок з написом “Агентам ФСБ Росії “у рясі”.

“Єдине, на що заслуговують вбивці, які топчуть нашу гідність, нашу віру, наші традиції, а також агенти ФСБ, які мільйонами нищили українську націю, ­ заслуговують на такий пам’ятний вінок. Вони мають розуміти, що їх чекає тут. Це така символічна смерть. Вона повинна їм нагадувати: хто прийде сюди з мечем – він від меча і загине”, – сказав Назар Сарабун.

Участь в акції взяв заступник керівника резервної сотні Добровольчого Українського Корпусу в області – Роман Безкостий.

“В нас є інформація про анонсовану акцію в Києві від московського патріархату щодо нібито миру та єдності між Україною та Росією, так звана молитовна варта. І знаємо, що московський патріархат мав виїжджати з Тернополя. Поки не знаємо, чи вони виїхали, чи ні, але знаємо, що представник московського патріархату, який тут проживає, займався цим. Також є дуже багато інформації про те, що він, коли загинув Гіві, писав жалісні вірші на його честь”.

Ворота до будинку, який пікетували, були зачинені. Поспілкуватись із священиком нашим кореспондентам не вдалось. Ми телефонували до Почаївської Лаври, там нам відповіли, що Олександр Марценюк у них не служить, а належить до Тернопільської єпархії. Там на дзвінки не відповідають. Ми надіслали інформаційний запит. Відповідь чекаємо.

Учасники акції громадський порядок не порушували, розповів начальник відділу охорони публічного порядку Нацполіції області Степан Савик.

Також ми телефонували у Київську міськраду, щоб з’ясувати, чи погоджували на завтра прихожани Української православної церкви московського патріархату молебень, або ж акцію у Маріїнському парку. Нам відповіли, що потрібно надіслати інформаційний запит. Ми чекаємо на відповідь.

Суспільне