Виставка InterBuildExpo 2020 в умовах карантину 

Навіть під час карантину ремонт квартир під ключ не зупинявся, хоча потрібно було взяти до уваги декілька особливостей проведення подібних робіт. Також важливо взяти до уваги, той факт, що для якісної роботи потрібно бути в курсі актуальних тенденцій. Це дозволить завжди використовувати матеріали і технології, які на даний момент в тренді. А це означає, що потрібно відвідувати виставки, де ці тренди і тенденції вперше представляють.

Одним із найбільших заходів, який повинен відвідати кожен, хто цікавиться питаннями ремонту та будівництва – InterBuildExpo 2020. Ця виставка пройде в київському Міжнародному виставковому центрі. В рамках цієї події буде обговорення найбільш актуальних нюансів в сфері будівництва та ремонтиз робіт. Також буде обраний вектор розвитку для галузі на наступний час, оскільки на заході будуть присутні представники найбільших та найвпливовіших компаній.

Подія настільки масштабна, що для того, щоб її розмістити потрібно три величезних майданчика, площа яких зіставляє 28 тисяч квадратних метрів. Цього повинно бути достатньо, щоб розмістити усі новинки у сфері будівельних технологій та матеріалів. Відбудеться захід у жовтні 2020 року. Можливо до того часу усі карантинні міри уже будуть зняті і захід буде проведено в повному масштабі. Тобто, відкриються усі експозиції та будуть проведені тематичні заходи.

Виставка працює з 1994 року, але свою теперішню назву вона отримала не так давно – в 2014 році. Раніше він був відомий під назвою Інтербудекспо. Тому історія розглянутого заходу доволі насичена. Експонентам та відвідувачам виставки InterBuildExpo пропонує немаленький обсяг заходів та супутніх їм експозицій.

Усі заходи розділені на чіткі зони, де представлені ті чи інша сировина і т.п.:

Будівництво та архітектура. У розглянутому павільйоні, представлені сучасні будматеріали та технології, а також тенденції у сучасному будівельному бізнесі. Найбільші компанії України мають за честь продемонструвати свої напрацювання на стендах виставки. Цей розділ демонструє проекти, пов’язані з проектуванням, капітальним будівництвом, покрівлею, матеріалами для фасадів, віконними системами, ізоляційними матеріалами та будівельними конструкціями. Ландшафтний дизайн. Унікальні експозиції зібрані в цьому відділі показують найкращі рішення в сфері ландшафтного дизайну. Свої роботи представляють досвідчені дизайнери, архітектори, спеціалісти в садово-парковій індустрії. Головне завдання цих спеціалістів – продемонструвати сучасні матеріали та інструменти, які можна використати для реалізації для свої ідей в сфері дизайну. Розділ для представлення новинок в сфері вікон, дверей, дизайну та інтер’єру. Цей розділ дозволяє усім бажаючим обрати всі необхідні матеріали для внутрішньої обробки приміщення. Наприклад, матеріали для підлоги, стін, стелі, а також тут можна буде обрати двері міжкімнатного та вхідного типу. Усі матеріали обираються не тільки в залежності від моди, але і від їх якості, тому на виставці представлені дійсно цікаві та якісні матеріали. Екологолічні матеріали та технології енергозберігаючого типу. Цей розділ стає все більш популярним, оскільки активно розвивається. Особливо це стосується технологій зеленого стилю життя. Усі ці технології доступні в Україні. Їх використання дозволяє мінімізувати негативний вплив на навколишнє середовище. Будівельна індустрія в даному випадку знаходиться на низькому рівні, тому є всі умови думати, що точно з’явиться щось цікаве.

Також виставка може порадувати іншими цікавими розділами, як інструменти та обладнання на територія відкритого майданчика, де буде продемонстрована новітня будівельна техніка.