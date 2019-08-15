У Байківцях проведуть… День Америки
“День Америки в громаді” – спортивний відпочинок для всієї родини з американським колоритом. Захід відбудеться 25 серпня на території кінноспортивного клубу BAYKOV (адреса: с. Байківці, вул. Зелена, 8).
Старт об 11.00.
Свято відбудеться з нагоди 10-річного ювілею компанії MOST-Україна, представника американського виробника Wood-Mizer в Байковецькій громаді.
Вхід вільний.
Ведучі свята Сергій Фаля & Юрій Мікоф.
У програмі:
– турнір здоров’я X-MOVE & TRX;
– міні-турнір з подолання перешкод;
– дитяча розважальна програма у ковбойському стилі;
– частування та гастрономічний рекорд від “Самогонної ресторації” та Дружньої ресторації “Мамонт”;
– фотозона (отримайте подарунки за фото);
– катання на конях для дітей та дорослих;
– розіграш призів;
– виставка та тест-драйв обладнання Wood-Mizer.
О 15 год. відбудеться нагородження переможців турнірів.
Завершиться свято кантрі-вечіркою ( з 18.00 по 22.00). Смачна вечеря – 250 грн.