Як художнику заробити гроші в Instagram

Instagram – це новий спосіб продажу живопису – західний досвід

“Я можу розмістити картину, і вона буде продаватися до того, як фарба висохне”, – пояснює Ешлі Лонгшор, яка продає своє ексцентричне поп-арт мистецтво за 30 000 доларів США прямо з Instagram.

І вона не єдина. Художник Кріс Остін насолоджується “флеш-продажами” своєї останньої роботи, отримуючи електронні листи від нетерплячих покупців протягом декількох хвилин після публікації в Instagram.

Приклад контенту від Курсів академічного малюнку в Київській школі малюнку Артакадемія: http://www.artacademia.kiev.ua/kursy-risovaniya/kursu-akademicheskogo-risunka-karandashom-v-art-studii/tonalnuj-gradijent-v-akademicheskom-risunke/

Беручи до уваги ці приклади, можна стверджуваті, що Instagram став платформою для художників. Це надає розвитку кар’єрі, позбавляє від необхідності критиків з великими іменами писати про Вас у СМІ, а також допомагає художникам зв’язуватися з покупцями по всьому світу, готовим платити за мистецтво.

Отже, як художник перетворює свій Instagram-канал у альтернативне джерело доходу?

Все зводиться до отримання великої кількости фоловерів (осіб що слідкують за Вашим Інстаграмом). Тому що, чим популярніший ваш акаунт в Instagram, тим більш затребуваним буде ваше мистецтво. Щоб допомогти вам розпочати роботу, перегляньте сім речей, які можна вдосконалити у своєму акаунті Instagram, щоб залучити більше підписників.

Опублікувати якісні зображення

Ви б не дали можливість з’явитися показу тих картин що не є досконалими на Ваш погляд. Потрібна така сама увага до деталей у своїх Instagram-повідомленнях!

Ваш акаунт в Instagram – це продовження того, ким ви є творчо та професійно. Розмиті, погано освітлені зображення видають погану творчу атмосферу – майже все це говорить про те, що ви не розумієтесь на дизайні. І хто хоче придбати мистецтво у художника, який не розуміє або хоча б не піклується про хороший дизайн?

Чистий фон і природне освітлення – це завжди хороший варіант, коли справа стосується фотографії ваших витворів мистецтва. Розмістить свою картину біля найближчого вікна та не забудьте торкнутися екрана телефону, щоб сфокусувати камеру.

Зрозумійте механіку «брендінгу»

«Брендінг» може бути незрозумілим поняттям. Але це в основному означає розміщення зображень про різні речі з використанням однакового стилю (і в естетиці, і в письмовій формі) для кожного зображення. Навіщо це робити? Якщо приділити увагу стилю бренда, за мить, послідовники зрозуміють, хто ти є і що є основню лінію твого мистецтва, навіть в короткий час їх уваги в Інтернеті.

У артистки Сью Раплі є прекрасна сторінка в Інстаграм – легка, барвиста, природний, приваблива. Покупці можуть миттєво відчути характер мистецтва та вирішити на місці, якщо вони зацікавлені у покупці. Адже її Інстаграм стрічка є настількі вражаюча, що не дає смогу навіть професіоналам критикувати мистецтво та методи його подачі.

Що стосується брендування ваших образів, можливості нескінченні! Якщо ви використовуєте певний фільтр, хештег, мову тощо, знайдіть і дотримуйтесь стилю, який представляє вас та ваше мистецтво, щоб ваші цільові клієнти одразу бачили Ваш характерний стиль.

Зберігайте рекламний вміст

У 2014 році художник Росс Симонс весь рік присвятив орігамі, вдосконалюючи своє ремесло та ділившись зі світом в Instagram. Він щодня складав та розміщував фігуру орігамі, і за 18 місяців він збільшив свій показник із лише 120 до понад 100 000 підписників. Маючи сильний бренд White on Rice та неймовірний контент, Росс зміг кинути роботу в офісі та використати Instagram як платформу для власного бізнесу. Хіба це не дивно?

Це просто показує, що ви не можете недооцінювати силу публікації дійсно цікавого контенту. Коли люди дивляться на вашу роботу в Інстаграмі, вони стежать за вами, діляться цим і змушують інших також ділитися контентом. З великою аудиторіє. двері відчиняються для вас, щоб продати більше мистецтва та мати доступ до інших вигідних можливостей.

Створіть захоплюючий контент

Ось картина, про яку ви нічого не знаєте, і ось ціна – чогось здається не вистачає для прийняття рішення щодо придбання?

Нема магната. Немає історії! Сучасні глядачі вимагають більше інформації. На перший погляд це може бути неймовірний твір, але про нього завжди можна розказати більше, ніж голе фото. Потрібно дозволити людям захопитись вашою історією, процесами створення картин, образів, людей, ідей що стоять за роботою.

Ця інформація що буде формувати контент може стати важливою для клієнтів, щоб емоційно перейти до придбання.

Ідеальні хештеги

Хештеги – це як навігаційні карти в країні Instagram. Вони роблять ваші публікації відкритими для людей, які шукають таке мистецтво, як ваше, роблячи їх одним із найбільших та найкращих способів створення вашої бази фанів.

Які хештеги треба використовувати?

Що ж, для пошуку відповіді потрібно трохи копатись. Для початку треба використовувати функцію пошуку в додатку Інстраграма. Після введення ключових слів, які стосуються вашого мистецтва, з’являться інші популярні хештеги, пов’язані з вашим пошуком. Далі знайдіть виконавців, які можуть похвалитися великим об’ємом підписників і, здається, добре справляються зі своєю хештеговою грою. Ознайомтеся з тими тегами, якими вони користуються (і скільки), та робіть нотатки.

Зберігайте список найкращих, які ви знайшли, та використовуйте їх у публікаціях. Просто не забудьте порівняти хештеги з тим, що відбувається на вашому зображенні. #inthestudio не застосовуватиметься до кожної фотографії, яку ви публікуєте, адже невідповідність може відвернути підписників.

Нарешті, зробіть кілька власних тестувань та відстежте, які хештегі отримуют найбільше залучення людей. Знайдіть час, щоб імплементувати хештеги, і ви за короткий час будете на шляху до розширення бази підписників.

Заповніть свою біографію

Незважаючи на те, що ваша біографія мала, не варто недооцінювати її значення. Це єдине місце, де підписники можуть натиснути на посилання, і вся суть вашого рахунку Інстаграм – продати свою роботу!

Ви можете змінити посилання залежно від того, що ви хочете відобразити, але посилання на ваш веб-сайт або сторінку загальнодоступного профілю архіву мистецтв – це ідеальне місце для надсилання шанувальників, які хочуть ознайомитися та придбати Ваше мистецтво.

У поєднанні з коротким і милим описом, який буде насичений особистою інформацією, ваш акаунт в Instagram буде готовий до роботи.

Ще деякі речі, про які слід пам’ятати …

Регулярно публікуйте повідомлення

Гуру соціальних медіа в CoSchedule визначили, що розміщення постів один-два рази на день в Інстаграмі – це найліпший варіант активності. Але, незалежно від того, скільки разів ви публікуєте повідомлення, необхідно тримати темп і робити це регулярно! Вам потріен постійний потік свіжих новин що будуть фіксуватися у свідомості людей, а не дозволять їм Вас забувати.

Підключайтеся частіше

Адже це програма для соціальних мереж. Дружба з іншими артистами та впливовими людьми в Instagram, які колись можуть поділитися вашою роботою зі своїми підписками, може відкрити багато дверей і допомогти вам придбати власних послідовників. Як і зображення інших художників і галерей, діліться корисними коментарями і не бійтеся підключати свій список контактів.

Розгляньте спонсорські повідомлення

Ось ще один спосіб заробити гроші з вашого акаунта Instagram, який ви, можливо, не зрозуміли: коли ваш показник підписників стане досить великим, компанії можуть бути готові платити вам за просування їх продукції через Ваш аккаунт.

В підсумку, чим більша база шанувальників Instagram, тим більше зацікавлених покупців будуть боротися за ваше мистецтво. Виконуючи вищезазначені кроки, щоб отримати більше шанувальників мистецтва в Instagram допоможе вам перетворити додаток у соціальних мережах на щось вигідне для вашого мистецького бізнесу.