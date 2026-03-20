У «Подолянах» у чоловіка вибухнув рюкзак: що відомо про інцидент

У п’ятницю, 20 березня, близько 18:00 в одному з торгово-розважальних центрів Тернополя виникла пожежа. Очевидці повідомляли про сильне задимлення та звуки, схожі на вибухи.

На місце події оперативно прибули правоохоронці, вибухотехніки, рятувальники та медики. За попередніми даними поліції, причиною інциденту стало коротке замикання літієвої батареї, яка знаходилася в наплічнику одного з відвідувачів.

Рятувальники швидко ліквідували займання. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини інциденту. Інформацію про подію внесено до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про правопорушення та інші події.