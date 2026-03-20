Масова загибель риби на Кременеччині: у водоймах виявили сотні мертвих особин

19 березня у водоймах загального користування в селах Бриків та Сураж Кременецького району зафіксували загибель водних біоресурсів.

Про інцидент повідомили на гарячу лінію Тернопільського рибоохоронного патрулю. Під час обстеження водойм факт загибелі риби підтвердили фахівці спільно з представниками Держпродспоживслужби, місцевої влади та старостату.

Загалом у двох водоймах виявили 591 загиблу рибину, зокрема:

короп — 391 екземпляр

білий амур — 132

товстолоб — 43

щука — 12

окунь — 8

судак — 5

Підрахунок здійснювали маршрутним методом, про що складено відповідні акти обстеження.

Наразі фахівці продовжують відстежувати ситуацію на водоймах області. Причини загибелі риби з’ясовуються.

У рибоохоронному патрулі закликають громадян у разі виявлення подібних фактів негайно повідомляти на цілодобову гарячу лінію.

Нагадаємо, 16 березня 2026 року Державна екологічна інспекція у Тернопільській області повідомила про загибель водних біоресурсів у двох водоймах: у місті Копичинці Копичинецької МТГ Чортківського району та у орендованій водоймі села Кип’ячка Великогаївської СГ Тернопільського району.