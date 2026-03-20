Масова загибель риби на Кременеччині: у водоймах виявили сотні мертвих особин
19 березня у водоймах загального користування в селах Бриків та Сураж Кременецького району зафіксували загибель водних біоресурсів.
Про інцидент повідомили на гарячу лінію Тернопільського рибоохоронного патрулю. Під час обстеження водойм факт загибелі риби підтвердили фахівці спільно з представниками Держпродспоживслужби, місцевої влади та старостату.
Загалом у двох водоймах виявили 591 загиблу рибину, зокрема:
-
короп — 391 екземпляр
-
білий амур — 132
-
товстолоб — 43
-
щука — 12
-
окунь — 8
-
судак — 5
Підрахунок здійснювали маршрутним методом, про що складено відповідні акти обстеження.
Наразі фахівці продовжують відстежувати ситуацію на водоймах області. Причини загибелі риби з’ясовуються.
У рибоохоронному патрулі закликають громадян у разі виявлення подібних фактів негайно повідомляти на цілодобову гарячу лінію.
Нагадаємо, 16 березня 2026 року Державна екологічна інспекція у Тернопільській області повідомила про загибель водних біоресурсів у двох водоймах: у місті Копичинці Копичинецької МТГ Чортківського району та у орендованій водоймі села Кип’ячка Великогаївської СГ Тернопільського району.