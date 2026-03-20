У Тернополі під час пожежі в багатоповерхівці загинула жінка
19 березня та в ніч на 20 березня рятувальники Тернопільщини ліквідовували низку пожеж, рятували людей і стримували поширення вогню. На жаль, ця доба не минула без жертв.
У Тернополі на вулиці Медова сталася пожежа в квартирі на восьмому поверсі багатоповерхового будинку.
Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій працювали в задимленому середовищі. Рятувальники вивели з небезпечної зони трьох осіб та евакуювали ще 25 мешканців будинку.
Пожежу вдалося ліквідувати, однак врятувати 87-річну власницю квартири не вдалося — жінка загинула.
Обставини виникнення пожежі встановлюються.