У Тернополі під час пожежі в багатоповерхівці загинула жінка

19 березня та в ніч на 20 березня рятувальники Тернопільщини ліквідовували низку пожеж, рятували людей і стримували поширення вогню. На жаль, ця доба не минула без жертв.

У Тернополі на вулиці Медова сталася пожежа в квартирі на восьмому поверсі багатоповерхового будинку.

Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій працювали в задимленому середовищі. Рятувальники вивели з небезпечної зони трьох осіб та евакуювали ще 25 мешканців будинку.

Пожежу вдалося ліквідувати, однак врятувати 87-річну власницю квартири не вдалося — жінка загинула.

Обставини виникнення пожежі встановлюються.