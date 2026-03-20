Тернопільщина в скорботі: відійшов у вічність журналіст і краєзнавець Григорій Басюк

На 65-му році життя перестало битися серце журналіста, редактора, краєзнавця, громадського діяча Григорія Степановича Басюка, повідомляють в Лановецькій міській раді.

Григорій Басюк був людиною, яка жила історією рідного краю, досліджувала її, зберігала й передавала наступним поколінням. Вірний Україні, українському слову та своїм переконанням, він залишив помітний слід на сторінках книг Лановеччини.

Народився 23 травня 1960 року в місті Ланівці. Навчався у Львівському університеті, після завершення якого працював у редакції районної газети «Голос Лановеччини». Був організатором і редактором тижневика «Сіяч» та інших видань. Очолював Лановецьку районну організацію Народного руху України, працював референтом-помічником народного депутата Дмитра Павличка. Автор книг «Великий світ малої Батьківщини» та «Ланівці — місто на чотирьох річках».

У своїх книгах і публікаціях він звертався не лише до історії Лановець і навколишніх сіл, а й до ширшого регіону — північного, волинського Тернопілля, яке має спільну історичну долю. Завдяки його дослідженням оживали сторінки минулого, формувалася пам’ять про Батьківщину і його людей.

Світла пам’ять про Григорія Степановича назавжди залишиться в історії нашого краю та в серцях тих, хто його знав.

Щирі співчуття рідним і близьким!

Поховання відбудеться сьогодні, 20 березня, о 10:00 год.