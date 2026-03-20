Понад 62 млн грн податку на нерухомість отримали громади Тернопільщини

Стабільний розвиток територіальних громад області безпосередньо залежить від сумлінності платників податків. Одним із важливих джерел наповнення місцевих скарбниць залишається податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Упродовж січня-лютого 2026 року власники нерухомості спрямували до бюджетів громад області 62,2 млн гривень. Варто зазначити, що завдяки активній позиції платників фактичні надходження перевищили очікувані показники на 31%, що додатково забезпечило місцевим бюджетам 14,8 млн гривень.

Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, динаміка є позитивною: обсяг сплаченого податку зріс на понад 10 млн гривень.

Хто забезпечив надходження:

– юридичні особи перерахували 46,1 млн грн;

– фізичні особи (громадяни) сплатили 16,1 млн гривень.

Повідомлення про необхідність сплати податкова служба надсилає автоматично.

Проте платники можуть самостійно перевірити сформовані податкові повідомлення-рішення (ППР) у зручний для них спосіб:

– через Електронний кабінет платника;

– за допомогою мобільного застосунку «Моя податкова».

Детальна інструкція про те, на що звернути увагу при отриманні повідомлення та як провести звірку з податковою, доступна за посиланням: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/980389.html