11-річний хлопчик із Тернопільського району пройшов жорсткий відбір і зарахований у футбольну школу київського «Динамо»

Ще один вихованець тренерів Ігоря Яворського та Ігоря Біскупа потрапив у поле зору найвідоміших в Україні дитячих футбольних шкіл.

Мова йде про Луку Гуля 2009 р. н. з с. Лозова. Він пройшов жорсткий відбір і зарахований у футбольну школу київського «Динамо».

Більше того, Лука вже встиг зіграти за нову команду на Міжнародному дитячому футбольному турнірі «DYNAMO KYIV CUP 2020» і забити кілька голів.

Бажаємо Луці великих успіхів у новому колективі! А також висловлюємо подяку його тренерам Ігорю Яворському та Ігорю Біскупу за те, що помітили талановитого хлопця, допомогли йому розкритися і вдосконалитись.

Сподіваємось, що й інші хлопці та дівчата, що займаються у футбольному гуртку, що діє у Байковецькій громаді, також будуть помічені футбольними функціонерами і гратимуть невдовзі за професійні клуби.

На фото: Лука Гуль з тренером Ігорем Яворським; Разом з новою командою.