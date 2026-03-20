«Останній політ Авіатора»: у Чорткові попрощалися з Героєм Андрієм Степаненком

Довідково

Степаненко Андрій Олександрович народився 2 квітня 1989 року в Тернополі, у сім’ї лікарів. Навчався у Чортківській українській гімназії імені Маркіяна Шашкевича «Рідна школа»( закінчив її у 2006 році.

Під час навчання відвідував школу польської мови при Польсько-українському культурно-освітньому товаристві імені Адама Міцкевича в Чорткові.

Вищу освіту отримав у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (2012) та Вищій суспільно-природничій школі імені Вінцента Поля в Любліні (2016).

Під час студентських канікул працював у сфері туризму – у Сполучених Штатах Америки та в Іспанії. Оволодів польською та англійською мовою. Темою його магістерських праць – і в Любліні, і в Івано-Франківську – був розвиток туризму в Карпатах.

Мріяв присвятити себе роботі у сфері малого, екологічно-дружнього туризму. Був багаторічним волонтером у громадській організації «Зелений Світ», на Мандрівному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA, учасником краєзнавчих експедицій «Товариства Карпатського» (Towarzystwo Karpackie).

Був мобілізований в Збройних сил України у вересні 2024 року.

Військова посада – зовнішній пілот дрона 1 відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів (БПаК) взводу БПаК мотопіхотного батальйону військової частини А4955 (153 ОМБр).

У 2025 році отримав звання молодшого сержанта, командира відділення БПаК. Учасник бойових дій в Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізький областях. У 2026 році отримав почесну відзнаку Чортківського міського голови «За честь і відвагу.

Загинув 11 березня 2026 року на бойовій позиції біля села Юрківка Запорізької області.

Світлини Володимира Ханаса