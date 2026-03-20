У Тернополі зберігається пільговий проїзд для учнів та студентів

У Тернополі для учнів та студентів зберігається пільговий проїзд у громадському транспорті.

Школярі та студенти й надалі можуть користуватися безкоштовним проїздом у тролейбусах і комунальних автобусах, а також отримують 50% знижки на проїзд у приватному транспорті. Зокрема, при використанні «Соціальної карти тернополянина» вартість проїзду у приватному транспорті для цієї категорії пасажирів становитиме 7,5 грн.

Звертаємось до медіа, які поширюють оманливу інформацію щодо вартості проїзду. Пільги для учнів і студентів залишаються чинними.