Тернополянка втратила понад 31 тисячу гривень, купуючи колеса в соцмережі

У Тернопільське районне управління поліції звернулася жителька Тернополя 1996 року народження із заявою про шахрайство.

Жінка повідомила, що знайшла у соціальній мережі оголошення про продаж автомобільних коліс та дисків. Після узгодження покупки вона перерахувала продавцеві 31 500 гривень.

Однак після отримання коштів зв’язок із псевдопродавцем фактично припинився, а замовлений товар заявниця так і не отримала.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про шахрайство Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють особу зловмисника та проводять необхідні слідчі дії.

У поліції вкотре закликають громадян бути обачними під час онлайн-покупок, особливо у соціальних мережах. Зокрема, не радять перераховувати повну передоплату на невідомі рахунки, а також рекомендують перевіряти продавців, відгуки та обирати безпечні способи розрахунку.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, слід негайно звернутися до поліції або телефонувати на спецлінію 102.