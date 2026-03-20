Штрафи до 30 тисяч гривень: на Тернопільщині борються зі спалюванням трави

У Тернопільській області з початком весни традиційно зростає кількість випадків спалювання сухої рослинності, що несе серйозну загрозу довкіллю та безпеці людей.

У Державній екологічній інспекції області наголошують: підпал сухої трави — це не спосіб прибирання, а порушення закону. Такі дії часто призводять до неконтрольованого поширення вогню та масштабних пожеж у природних екосистемах.

Лише за останні дні в різних громадах зафіксовано численні загоряння трави, очерету та пожнивних залишків. У більшості випадків причиною є людська недбалість.

Фахівці підкреслюють, що спалювання рослинності має низку негативних наслідків:

знищення рослинного покриву та насіння;

загибель тварин, птахів і комах;

руйнування родючого шару ґрунту;

забруднення повітря;

ризик перекидання вогню на житлові будинки.

Особливо небезпечним це є навесні, коли відбувається активне відновлення природи, з’являється потомство тварин та триває гніздування птахів.

За самовільне випалювання сухої рослинності передбачена адміністративна відповідальність. Згідно із законодавством, штрафи становлять:

для громадян — від 3 060 до 6 120 грн;

для посадових осіб — від 15 300 до 21 420 грн.

На територіях природно-заповідного фонду суми штрафів вищі:

для громадян — від 6 120 до 12 240 грн;

для посадових осіб — від 21 420 до 30 600 грн.

У разі тяжких наслідків можливе й кримінальне покарання.

В екологічній інспекції повідомляють, що у пожежонебезпечний період посилюють контроль за такими порушеннями та проводять роз’яснювальну роботу з населенням.

Фахівці радять утилізувати рослинні залишки без шкоди для природи — компостувати або використовувати для мульчування.