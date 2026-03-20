Пожежа у багатоповерхівці Тернополя: врятовано людей, евакуйовано мешканців

20 березня у Тернополі сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку на вулиці Генерала Мирона Тарнавського. Повідомлення про загоряння надійшло до рятувальників о 09:25.

На місці події працював підрозділ 26-ї державної пожежно-рятувальної частини Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області. Осередок пожежі знаходився в одній із квартир на шостому поверсі дев’ятиповерхівки — горіла житлова кімната площею близько 20 квадратних метрів.

Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання у складі ланки газодимозахисної служби.

Під час ліквідації пожежі з квартири вдалося врятувати трьох осіб. Ще 11 мешканців будинку евакуювали спільно з правоохоронцями.

Пожежу оперативно ліквідували, не допустивши поширення вогню на сусідні квартири. Внаслідок загоряння знищено речі домашнього вжитку.