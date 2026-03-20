На Тернопільщині зник 91-річний дідусь

Відділення поліції №3 Теребовлянської поліції звертається до громадян із проханням допомогти у розшуку безвісті зниклого чоловіка:



Зниклий:

Джурба Євген Петрович, 1935 р.н.



Обставини зникнення:

20 березня 2026 року близько 10:00 год вийшов з дому та до цього часу не повернувся.



При собі мобільного телефону не має.

Прикмети та одяг:

куртка темно-синього кольору

кашкет темно-зеленого кольору

світло-сірі штани



Просимо усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження чоловіка, негайно повідомити:

+380 98 716 9840

або звернутися до найближчого відділення поліції



Не будьте байдужими — навіть найменша інформація може допомогти врятувати людину!



