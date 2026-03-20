На Тернопільщині зник 91-річний дідусь

Відділення поліції №3 Теребовлянської поліції звертається до громадян із проханням допомогти у розшуку безвісті зниклого чоловіка:

🔍 Зниклий:
Джурба Євген Петрович, 1935 р.н.

📍 Обставини зникнення:
20 березня 2026 року близько 10:00 год вийшов з дому та до цього часу не повернувся.

📵 При собі мобільного телефону не має.
👤 Прикмети та одяг:
▪️ куртка темно-синього кольору
▪️ кашкет темно-зеленого кольору
▪️ світло-сірі штани

🙏 Просимо усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження чоловіка, негайно повідомити:
📞 +380 98 716 9840
📞 або звернутися до найближчого відділення поліції

❗️ Не будьте байдужими — навіть найменша інформація може допомогти врятувати людину!

