Підволочиська лікарня отримала майже три мільйони за ненадані послуги

Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області завершило ревізію у Підволочиській центральній лікарні за період з 1 січня 2021 року по 30 листопада 2025 року.

За результатами перевірки аудитори зафіксували порушення законодавства, які призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 2,9 млн гривень.

Основна частина порушень пов’язана з недотриманням умов договорів із Національною службою здоров’я України щодо надання медичних послуг у межах програми медичних гарантій.

Зокрема, встановлено, що медзаклад неправомірно отримав 2,8 млн грн за чотирма пакетами послуг, які фактично не міг надати у повному обсязі. Причини:

відсутність цілодобової діагностики та необхідних медикаментів для лікування пацієнтів з гострим інсультом;

відсутність у штаті обов’язкових фахівців, зокрема ерготерапевта;

недотримання вимог до кваліфікації персоналу та обсягів стаціонарної й паліативної допомоги.

До завершення ревізії частину втрат уже відшкодовано — 278 тис. грн.

На двох посадових осіб склали протоколи про адміністративні правопорушення через порушення фінансової дисципліни. Матеріали перевірки передали до Тернопільської обласної прокуратури.