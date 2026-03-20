На Тернопільщину «на щиті» повернувся захисник Ігор Вівчарівський

Трагічна звістка сколихнула Тернопільщину — «на щиті» повернувся захисник України Ігор Вівчарівський, повідомляє АТ «Тернопільобленерго».

Ігор Богданович народився 20 липня 1976 року. Він був мобілізований до лав Збройних сил України 22 квітня 2022 року та віддано служив державі, мужньо виконуючи військовий обов’язок.

Із 1 листопада 2025 року воїн вважався зниклим безвісти. На жаль, підтвердилася найгірша звістка — захисник загинув.

У мирному житті Ігор Вівчарівський працював у Зборівському РЕМ АТ «Тернопільобленерго» маляром. Колеги згадують його як відповідального працівника, щиру та добру людину.

У загиблого Героя залишилися дружина та двоє дітей.

Рідним і близьким висловлюємо щирі співчуття та розділяємо біль втрати.

Світла пам’ять і вічна слава Захиснику України.